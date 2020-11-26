«Таня» окутает Петербург теплом: в город пришел циклон с женским именем 🧡

Как пишет портал «Метеовести» со ссылкой на прогноз погодного центра «Фобос», под влиянием циклона «Тани» в Карелии, Мурманской и Архангельской областях поднимется ветер, пойдет мокрый снег, местами сильный. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, которые попадут в теплую часть вихря, мокрый снег постепенно сменится дождями, и заметно потеплеет.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 26 ноября, в Петербурге дождь и облачно, ветер южный, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла. В пятницу, 27 ноября, временами небольшой снег, температура воздуха в течение суток от 0 до +2 градусов. В субботу, 28 ноября, переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до -1. На дорогах гололедица.