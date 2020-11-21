С декабря в Петербурге подорожает проезд по ЗСД на 10%

Уточняется, что новые тарифы будут действовать и для владельцев транспондеров. Так, если водитель машины платит наличными, тариф составит 200 рублей. Владельцы грузовиков за одну зону должны будут заплатить 350 рублей, прицепов или полуприцепов — 400 рублей.

Для пользователей транспондеров стоимость тарифов вырастет на 10%. Например, днем проезд по участку от Богатырского проспекта до набережной Макарова подорожает с 99,3 до 101 рубля, от набережной Макарова до КАД (юг) — со 150,5 до 168 рублей.