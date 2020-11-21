С декабря в Петербурге подорожает проезд по ЗСД на 10%

С 1 декабря в Петербурге повысится стоимость проезда по Западному скоростному диаметру. Об этом сообщается на сайте «Магистраль северной столицы».
Уточняется, что новые тарифы будут действовать и для владельцев транспондеров. Так, если водитель машины платит наличными, тариф составит 200 рублей. Владельцы грузовиков за одну зону должны будут заплатить 350 рублей, прицепов или полуприцепов — 400 рублей.
Для пользователей транспондеров стоимость тарифов вырастет на 10%. Например, днем проезд по участку от Богатырского проспекта до набережной Макарова подорожает с 99,3 до 101 рубля, от набережной Макарова до КАД (юг) — со 150,5 до 168 рублей.
Изменения коснутся и тарифных опций. В частности, опция «Легковой 100» будет стоить 6 тысяч рублей. Кроме того, возможность подключения и продления опции «Грузовой 100» прекращает действовать. Стоимость наиболее популярных тарифных опций «Легковой 10» и «Грузовой 10» остается прежней.
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