Большой Петергофский дворец закрывается на две недели в целях профилактики COVID-19

Большой Петергофский дворец закрывается на две недели с понедельника, 23 ноября, «в целях поэтапной реализации профилактических мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19». Об этом сообщается на странице «Петергофа» во «ВКонтакте».
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Фото: пресс-служба «Петергофа» во «ВКонтакте»
Текущие выходные — последние дни, когда можно посетить дворец до закрытия. Приобрести билеты на сеансы в субботу и воскресенье получится только на сайте. В случае, если куплены билеты на более поздние даты, деньги должны вернуть автоматически — для этого не нужно писать заявление.
При этом Особая кладовая и Церковный корпус Большого петергофского дворца будут работать в обычном режиме. Исключение — понедельник и последний вторник каждого месяца, с 10:30 до 18:00. Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме работает ежедневно, кроме вторника и последней среды каждого месяца, с 10:30 до 18:00, уточнила пресс-служба.
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