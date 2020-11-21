Большой Петергофский дворец закрывается на две недели в целях профилактики COVID-19

Текущие выходные — последние дни, когда можно посетить дворец до закрытия. Приобрести билеты на сеансы в субботу и воскресенье получится только на сайте. В случае, если куплены билеты на более поздние даты, деньги должны вернуть автоматически — для этого не нужно писать заявление.