Синоптики прогнозируют обильные ледяные дожди грядущей зимой в России

По словам Вильфанда, вероятность ледяных дождей повышается, поскольку увеличивается изменчивость атмосферы и ее структура, соответственно, все чаще меняется. Такой вид дождя образуется в период, когда в разных слоях атмосферы сложились разные температурные режимы.

«Ледяные дожди наступают в тот период, когда заметная или сильная стратификация атмосферы. Это значит, что в нижних слоях отрицательные температуры, а на высоте 1000–1500 метров положительные значения, а еще выше отрицательные. В такой ситуации снежинка сначала тает, а затем подмерзает. Она превращается в льдинку, внутри которой дождь», — отметил синоптик.

Из-за потенциального урона ледяные дожди считаются опасным природным явлением, о наступлении которого спасатели будут сообщать заблаговременно. По словам Вильфанда, прогнозировать ледяной дождь можно за сутки или двое, в редких случаях — трое, если модель прогноза будет надежной.

«Это опасное явление, и вероятность таких событий увеличивается, но прогнозировать ледяной дождь надо из целесообразности. Никогда нельзя говорить, что он может быть, а может и не быть. К этому нужно готовиться. Если прогнозируется опасное явление — ледяной дождь, то властные структуры, МЧС и транспортные системы к этому должны быть готовы. Вероятность таких событий увеличилась, но прогнозировать мы их будем за сутки или двое суток до наступления», — добавил он.