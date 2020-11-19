Минувшей ночью Петербург побил температурный рекорд. Так тепло 19 ноября не было более 40 лет

Как сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября в Петербурге был обновлен уже в 3 часа ночи. Столбики термометров остановились на отметке в +10,9 градуса, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения 1978 года.

«Сегодня, 19 ноября, синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться теплым сектором циклонического вихря. Это станет причиной облачной погоды, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха существенно выше нормы, на уровне рекордно высоких отметок», — добавил Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем, 19 ноября, воздух прогреется до 11 градусов. А в пятницу, 20 ноября, в Петербурге похолодает. Ночью небольшой дождь, утром и днем мокрый снег, температура воздуха в течение дня — от 0 до 2 градусов со знаком «плюс».