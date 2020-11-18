Противоаварийные павильоны представляют собой специальное устройство, внутри которого находятся железные пластины особой конструкции, напоминающие пчелиные соты. При столкновении с машиной они деформируются, полностью принимая на себя ударную волну. Павильоны выкрасят в ярко-оранжевый цвет, чтобы остановка была лучше видна водителям в сумерках, а также защитят от вандалов при помощи ударопрочных стекол. Внутри предусмотрено место для таблички с расписанием движения автобусов.

Первый противоаварийный павильон был установлен минувшим летом в Сертолово. В общей сложности 106 остановок появятся в 41 населенном пункте Всеволожского и Гатчинского районов Ленинградской области до конца года.

Во Всеволожском районе павильоны ставятся в Энколово, Корабсельках, Юкках, Вартемягах, Касимово, Лесколово, Нижних Осельках, Токсово, Колтушах, Воейково, Красной Горке, Разметелево, Хапо-Ое, Невской Дубровке, Мяглово, поселке им. Свердлова, Романовке, Углово, Пробе, Ириновке, Борисовой Гриве, Ваганово и Кузьмолово. В Гатчинском районе — в Мызе-Ивановке, Ивановке, Терволово, Сяськелево, Тойворово, Гатчине, Больших Колпанах, Войсковицах, Никольском, Выре, Межно, Сиверском, Кезево, Вырице, Пудомягах, Тайцах, Елизаветино, Кургино и Изоре.