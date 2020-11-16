Продажу «веселящего газа» в Петербурге планируют запретить

Депутаты намерены скорректировать закон «Об ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина». Подготовлены проект постановления о запрете продажи закиси азота для не связанных с медициной целей и запрет на пропаганду этого вещества. По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, законопроект не создаст проблем для приобретения вещества медицинскими учреждениями, но пресечет бесконтрольную реализацию закиси азота.

«Вдыхание «веселящего газа» стало серьезной проблемой, особенно среди молодежи. При этом закись азота не относится к числу наркотических веществ и находится в свободной продаже. Последствия же употребления газа бывают губительны как для потребителей, так и для окружающих. В состоянии опьянения от «веселящего газа» совершаются тяжкие правонарушения. Сами молодые люди рискуют гибелью от сердечной недостаточности, гипоксии и других проблем с дыханием. Оградить несовершеннолетних от этой опасности — наш прямой долг», — заявил Макаров.

На сегодняшний день продажа «веселящего газа» никак не регламентируется, а введение полного запрета возможно только на федеральном уровне. «Не нужно откладывать этот законопроект в долгий ящик. Мы находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами, знаем, что ситуация уже перезрела. Без решительной воли федеральных коллег этот вопрос не решить. Единственное, что мы можем сделать на региональном уровне — ввести ответственность за продажу закиси азота детям и подросткам», — считает депутат Денис Четырбок.