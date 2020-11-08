На Васильевском острове в стенах дома начала XX века жильцы нашли трещины

Жильцы дома 58 по 11-й линии Васильевского острова нашли свежие трещины в стенах здания после начала строительства жилого комплекса по соседству. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры также подтвердил наличие трещин, сообщает «Фонтанка».
Об обнаруженных трещинах жильцы рассказали «Фонтанке» в субботу, 7 ноября. По их версии, трещины появились недавно. Управляющая компания установила маячки, чтобы отслеживать динамику. Горожане также сообщили о перекосе дверных проемов.
Жильцы домов 58 и 52 уже составили письмо на имя губернатора города Александра Беглова. Они считают, что трещины образовались из-за строительства ЖК «Сердце острова» по соседству.
В КГИОП признали эту проблему. Комитет направил обращение в Госжилинспекцию, администрацию Василеостровского района и в УК «МИР». Комитет рассматривает проект мероприятий по обеспечению сохранности дома Чубакова при проведении строительных работ на соседнем участке. В планах — устройство ограждающей конструкции котлована в виде «стены в грунте», а также усиление основания фундамента стены здания.
Доходный дом Чубакова в стиле модерн был построен в 1906 году. Архитектором был Михаил Еремеев. В 2001 году здание внесли в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».
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