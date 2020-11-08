На Васильевском острове в стенах дома начала XX века жильцы нашли трещины

Об обнаруженных трещинах жильцы рассказали «Фонтанке» в субботу, 7 ноября. По их версии, трещины появились недавно. Управляющая компания установила маячки, чтобы отслеживать динамику. Горожане также сообщили о перекосе дверных проемов.

Жильцы домов 58 и 52 уже составили письмо на имя губернатора города Александра Беглова. Они считают, что трещины образовались из-за строительства ЖК «Сердце острова» по соседству.