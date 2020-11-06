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Фотоконкурс: выбери лучший снимок Петербурга

«Собака.ru» и культурно-просветительский проект «Открытый город» объявляют голосование за лучшие работы в открытом фотоконкурсе «Чугунное кружево Петербурга». Его участники старались продемонстрировать красоту и многообразие кованого декора из чугуна, украшающего исторические здания и улицы города. Проголосовать можно за неограниченное количество понравившихся работ, но только один раз. Для этого нужно нажать на надпись «Голосовать» под понравившимся снимком. Три автора, чьи фотографии наберут наибольшее количество голосов, получат сертификаты на покупку фототехники и другие подарки. Проголосовать можно до 26 ноября включительно. Объявление результатов голосования состоится 30 ноября на официальном сайте проекта «Открытый город», а также на сайта sobaka.ru.

  • Александра Баранкевич

    Отражение

    Голосовать

  • Александр Раскопин

    Доходный дом герцога Н.Н.Лейхтенбергского

    Голосовать

  • Ольга Жижневская

    В Александровском парке

    Голосовать

  • Евгений Доманов

    Голосовать

  • Екатерина Петрова

    Lumos Maxima

    Голосовать

  • Иван Смелов

    Угол Загородного пр. и Звенигородской улицы

    Голосовать

  • Анастасия Ломаева

    Изгибы города

    Голосовать

  • Анастасия Яремко

    Бесконечность

    Голосовать

  • Валерия Шевченко

    Под нашими руками

    Голосовать

  • Василий Ромбачев

    Храм Богоявления на Гутуевском острове

    Голосовать

  • Мария Клещева

    Тени

    Вне конкурса

    Голосовать

  • Екатерина Астахова

    Модерновые врата

    Голосовать

  • Елена Ильченко

    Царствующая тишина

    Голосовать

  • Зоя Сухорукова

    Птицы Елисеевского

    Голосовать

  • Ирина Януш

    Ограда Михайловского

    Голосовать

  • Кравцова Александра

    Весна (Румянцевский сад)

    Голосовать

  • Лилия Павлова

    Банковский мост

    Голосовать

  • Любовь Каминская

    Голосовать

  • Марина Уманцева

    Голосовать

  • Мария Шайген

    Вид на ворота Шереметевского дворца через ограду набережной Фонтанки

    Голосовать

  • Надя Фирсова

    Чугунное сердце

    Голосовать

  • Наталия Маркелова

    Романтика Масштаба

    Голосовать

  • Наталия Румянцева

    Фонарь на Троицком мосту

    Голосовать

  • Наталья Палицына

    Ворота Екатерининского дворца

    Голосовать

  • Шманцарь Анна

    Петербургская гармония

    Голосовать

  • Павел Демичев

    Империя (Ворота Эрмитажа)

    Голосовать

  • Полина Кабакова

    Дом Бака

    Голосовать

  • Александр Беланин

    Тень

    Голосовать

  • Сергей Богомяко

    Вид из другого измерения (Решетка Михайловского сада)

    Голосовать

  • Сергей Живлюх

    Ворота дома на пересечении Введенской ул. и Кронверкского проспекта

    Голосовать

  • Юлия Васюнцова

    Готика

    Голосовать

Положение о конкурсе

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