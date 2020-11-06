Фотоконкурс: выбери лучший снимок Петербурга

«Собака.ru» и культурно-просветительский проект «Открытый город» объявляют голосование за лучшие работы в открытом фотоконкурсе «Чугунное кружево Петербурга». Его участники старались продемонстрировать красоту и многообразие кованого декора из чугуна, украшающего исторические здания и улицы города. Проголосовать можно за неограниченное количество понравившихся работ, но только один раз. Для этого нужно нажать на надпись «Голосовать» под понравившимся снимком. Три автора, чьи фотографии наберут наибольшее количество голосов, получат сертификаты на покупку фототехники и другие подарки. Проголосовать можно до 26 ноября включительно. Объявление результатов голосования состоится 30 ноября на официальном сайте проекта «Открытый город», а также на сайта sobaka.ru.