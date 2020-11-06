Фотоконкурс: выбери лучший снимок Петербурга

«Собака.ru» и культурно-просветительский проект «Открытый город» объявляют голосование за лучшие работы в открытом фотоконкурсе «Чугунное кружево Петербурга». Его участники старались продемонстрировать красоту и многообразие кованого декора из чугуна, украшающего исторические здания и улицы города. Проголосовать можно за неограниченное количество понравившихся работ, но только один раз. Для этого нужно нажать на надпись «Голосовать» под понравившимся снимком. Три автора, чьи фотографии наберут наибольшее количество голосов, получат сертификаты на покупку фототехники и другие подарки. Проголосовать можно до 26 ноября включительно. Объявление результатов голосования состоится 30 ноября на официальном сайте проекта «Открытый город», а также на сайта sobaka.ru.
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Александра Баранкевич
Отражение
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Александр Раскопин
Доходный дом герцога Н.Н.Лейхтенбергского
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Ольга Жижневская
В Александровском парке
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Евгений Доманов
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Екатерина Петрова
Lumos Maxima
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Иван Смелов
Угол Загородного пр. и Звенигородской улицы
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Анастасия Ломаева
Изгибы города
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Анастасия Яремко
Бесконечность
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Валерия Шевченко
Под нашими руками
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Василий Ромбачев
Храм Богоявления на Гутуевском острове
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Мария Клещева
Тени
Вне конкурса
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Екатерина Астахова
Модерновые врата
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Елена Ильченко
Царствующая тишина
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Зоя Сухорукова
Птицы Елисеевского
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Ирина Януш
Ограда Михайловского
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Кравцова Александра
Весна (Румянцевский сад)
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Лилия Павлова
Банковский мост
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Любовь Каминская
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Марина Уманцева
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Мария Шайген
Вид на ворота Шереметевского дворца через ограду набережной Фонтанки
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Надя Фирсова
Чугунное сердце
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Наталия Маркелова
Романтика Масштаба
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Наталия Румянцева
Фонарь на Троицком мосту
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Наталья Палицына
Ворота Екатерининского дворца
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Шманцарь Анна
Петербургская гармония
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Павел Демичев
Империя (Ворота Эрмитажа)
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Полина Кабакова
Дом Бака
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Александр Беланин
Тень
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Сергей Богомяко
Вид из другого измерения (Решетка Михайловского сада)
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Сергей Живлюх
Ворота дома на пересечении Введенской ул. и Кронверкского проспекта
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Юлия Васюнцова
Готика
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