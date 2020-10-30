Комитет по транспорту Петербурга представил новые виды проездных билетов, которые планируется ввести в оборот с начала 2021 года. Как пишет «Фонтанка», всего будет шесть групп тарифов — рассказываем, каких.
Смольный представил новые виды проездных билетов. Всего в Петербурге их будет шесть
- Разовый — Единый электронный билет «Подорожник». Включает в себя наземный транспорт и метро,
- Единый билет на 90 минут. Включает в себя трамвай, троллейбус, автобус и метро,
- Месячные проездные билеты на все виды транспорта,
- Льготные билеты для учащихся, студентов и иных групп,
- Бесплатные проездные билеты для пенсионеров и инвалидов,
- Туристические билеты с гостевым тарифом на на одну поездку в метро, наземном транспорте, суточные или на трое суток.
Ранее глава Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что в настоящий момент «билетное меню» перегружено — оно содержит 25 разных тарифов и требует пересмотра.
Власти Петербурга продолжают работать над «традиционным повышением тарифом» на проезд в общественном транспорте. С Нового года стоимость разового билета в наземном транспорте может подорожать до 55 рублей, а жетона в метро — до 60. Ранее сообщалось, что разовый проезд в метро может подорожать до 62 рублей, в автобусах, троллейбусах и трамваях — до 55. Таким образом стоимости поездки по проездным карточкам вырастет на 8%. Еще один вариант — 55-65 рублей за жетон-талон и единый тариф в 60 рублей на разовый проезд в любом виде транспорта.
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