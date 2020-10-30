В Смольном предложили повысить стоимость жетона в метро до 60 рублей. «Подорожник» тоже может подорожать

«Мы на сегодняшний день рассматриваем с Нового года традиционное повышение тарифов. Мы очень внимательно проанализировали то тарифное меню, которое сегодня действует в Петербурге. Мы предложили правительству и комитету по тарифам рассмотреть возможность повышения разового проезда для жителей Петербурга на общественном транспорте в метрополитене до 41 рубля за одну поездку и до 36 рублей на наземном транспорте. В части, касающейся гостевых тарифов, в плане покупки разовых билетов и жетонов — там подорожание будет до 55 на наземном транспорте и 60 рублей в метро», — рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

О том, что стоимость проезда в общественном транспорте Петербурге все-таки подорожает, стало известно в сентябре. Повышение планируется уже с начала 2021 года. Ранее сообщалось, что разовый проезд в метро может подорожать до 62 рублей, в автобусах, троллейбусах и трамваях — до 55. Таким образом стоимости поездки по проездным карточкам вырастет на 8%. Еще один вариант — 55-65 рублей за жетон-талон и единый тариф в 60 рублей на разовый проезд в любом виде транспорта

Напомним, в ноябре 2019 года Смольный утвердил новые тарифы проезда в общественном транспорте Петербурга. С 1 января 2020 года разовый билет на проезд в наземном транспорте составит 50 рублей, метрополитене — 55 рублей. В городском правительстве необходимость повышения стоимости проезда объяснили нежеланием субсидировать поездки туристов — так как именно гости Петербурга составляют значительную часть пассажиров, оплачивающих проезд наличными.