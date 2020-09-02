Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники, в комитеты по тарифам и финансам Петербурга направлены предложения по увеличению стоимости проезда в общественном транспорте. Так, разовый проезд в метро может подорожать до 62 рублей, в автобусах, троллейбусах и трамваях — до 55. Таким образом стоимости поездки по проездным карточкам вырастет на 8%.

Еще один вариант — 55-65 рублей за жетон-талон и единый тариф в 60 рублей на разовый проезд в любом виде транспорта.

Ранее «Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» заявили об увеличении расходов на 2021 год — они выросли на 9% в сравнении с 2020-ым. Как именно это отразится на стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга станет известно осенью.

Напомним, в ноябре 2019 года Смольный утвердил новые тарифы проезда в общественном транспорте Петербурга. С 1 января 2020 года разовый билет на проезд в наземном транспорте составит 50 рублей, метрополитене — 55 рублей. В городском правительстве необходимость повышения стоимости проезда объяснили нежеланием субсидировать поездки туристов — так как именно гости Петербурга составляют значительную часть пассажиров, оплачивающих проезд наличными.