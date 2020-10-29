Днем 29 октября над Обводным каналом в Петербурге заметили черное облако. Очевидцы назвали его «серьезным задымлением», а петербуржцы сравнили в процедурой конклава, предположив, что «папу еще не выбрали». Что это было на самом деле — рассказали в администрации Центрального района.
В небе над Петербургом заметили черное облако. Что это было?
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Фото: «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»
«Туда выехали пожарные, но пожара не было. ТЭЦ сказала, что они перешли на новый вид топлива. И новое топливо, видимо, дало выброс в трубу. Что ТЭЦ будет дальше делать со своим новым топливом — лучше спросить у них. От себя мы можем сказать, что никто не пострадал, проблем с точки зрения экологии пока что не выявлено — по крайней мере, такой информации в дежурную часть Центрального района не поступало», — рассказали «Бумаге» в районной администрации.
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