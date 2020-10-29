В небе над Петербургом заметили черное облако. Что это было?

«Туда выехали пожарные, но пожара не было. ТЭЦ сказала, что они перешли на новый вид топлива. И новое топливо, видимо, дало выброс в трубу. Что ТЭЦ будет дальше делать со своим новым топливом — лучше спросить у них. От себя мы можем сказать, что никто не пострадал, проблем с точки зрения экологии пока что не выявлено — по крайней мере, такой информации в дежурную часть Центрального района не поступало», — рассказали «Бумаге» в районной администрации.