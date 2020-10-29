Проект «Открытый город» проведет онлайн-экскурсию по заброшенному особняку Брусницыных

Особняк Брусницыных на Кожевенной линии выделяется на фоне окружающих его промышленных зданий. В первой половине XIX века участок, ограниченный Кожевенной и Косой линиями, был выкуплен Николаем Брусницыным. Здесь он построил завод по выделке кожи. Позже, когда кожевенное производство расширилось, по заказу сыновей Брусницына были построены общежитие для рабочих и Дом призрения.

В ходе онлайн-экскурсии можно будет увидеть интерьеры особняка, который не подвергался реставрационным работам с начала XX века. Столовую с резными проемами, потолком и потайной дверкой в бильярдную, в углу разместился деревянный буфет высотой почти до потолка, белому танцевальному залу с мраморным камином и большими светлыми окнами, кальянной в мавританском стиле, купол и стены которой сохранились в отличном состоянии.

«В особняке Брусницыных даже маленькие помещения уникальны и неповторимы — прихожая в Помпейском стиле, курительная комнату с элементами мавританской архитектуры. В особняке сохранилась подлинная мебель и люстры. В советское время здесь расположилось заводоуправление кожевенного завода имени Радищева. Как это отразилось на особняке также можно будет узнать во время экскурсии», — говорят авторы проекта.

Экскурсия по особняку Брусницыных пройдет 31 октября в 19:00. Записаться можно по ссылке, участие бесплатное.