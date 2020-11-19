Как Гранд Отель Европа справлялся с локдауном и как работает сейчас – рассказывает новый генеральный директор Юлия Пашковская

Много лет вашей профессиональной жизни связано с Гранд Отелем Европа, куда вы пришли 15 лет назад. Этот год стал для вас вызовом?

Я думаю, что нет людей, для которых этот год не стал вызовом. Мне кажется это было испытанием для всех, потому что ни у кого просто не было опыта существования в подобной ситуации. Но надо сказать, что в компании Belmond остаточно быстро развернули подготовку, и уже в начале февраля, следуя опыту наших азиатских коллег, закупили маски, средства дезинфекции и санитайзеры. И когда в России все достигло пика, то мы были абсолютно укреплены.