РПЦ попросила передать ей шесть зданий Александро-Невской Лавры

Так, в этих зданиях, к которым относятся три церкви, богадельня, певческий корпус и жилой дом, располагается также Государственный музей городской скульптуры, добавил Елин. Он подчеркнул, что Благовещенскую и Лазаревскую церкви передать не получится, ведь внутри них находятся надгробия, которые являются экспонатами музея городской скульптуры. Для передачи остальных объектов понадобится найти новое здание для музея. «Денег в бюджете города на то, чтобы построить музею новое здание, не предусмотрено», — заявил вице-губернатор.