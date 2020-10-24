Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к главе города Александру Беглову с просьбой передать церкви шесть объектов, которые находятся на площади Александра Невского и относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры. При этом, как рассказал ТАСС вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, передача Благовещенской и Лазаревской церквей невозможна.
РПЦ попросила передать ей шесть зданий Александро-Невской Лавры
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Фото: сообщество "Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы" во "ВКонтакте"
Так, в этих зданиях, к которым относятся три церкви, богадельня, певческий корпус и жилой дом, располагается также Государственный музей городской скульптуры, добавил Елин. Он подчеркнул, что Благовещенскую и Лазаревскую церкви передать не получится, ведь внутри них находятся надгробия, которые являются экспонатами музея городской скульптуры. Для передачи остальных объектов понадобится найти новое здание для музея. «Денег в бюджете города на то, чтобы построить музею новое здание, не предусмотрено», — заявил вице-губернатор.
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого благоверного князя Александра Невского — первый каменный храм Петербурга. Ее соорудили в первой половине XVIII века. Церковь Праведного Лазаря расположена на территории некрополя XVIII в., ее история начинается в 1717 г., когда там была погребена сестра Петра I Наталия Алексеевна.
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