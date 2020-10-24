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РПЦ попросила передать ей шесть зданий Александро-Невской Лавры

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к главе города Александру Беглову с просьбой передать церкви шесть объектов, которые находятся на площади Александра Невского и  относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры. При этом, как рассказал ТАСС вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, передача Благовещенской и Лазаревской церквей невозможна.

  • Фото: сообщество "Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы" во "ВКонтакте" 

Так, в этих зданиях, к которым относятся три церкви, богадельня, певческий корпус и жилой дом, располагается также Государственный музей городской скульптуры, добавил Елин. Он подчеркнул, что Благовещенскую и Лазаревскую церкви передать не получится, ведь внутри них находятся надгробия, которые являются экспонатами музея городской скульптуры. Для передачи остальных объектов понадобится найти новое здание для музея. «Денег в бюджете города на то, чтобы построить музею новое здание, не предусмотрено», — заявил вице-губернатор.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого благоверного князя Александра Невского  — первый каменный храм Петербурга. Ее соорудили в первой половине XVIII века. Церковь Праведного Лазаря  расположена на территории некрополя XVIII в., ее история начинается в 1717 г., когда там была погребена сестра Петра I Наталия Алексеевна.

Сабина Алиева,
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