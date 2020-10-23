РЖД продает дом Ратькова-Рожнова на канале Грибоедова. За историческое здание с залом центральных железнодорожных касс просят минимум 853 миллиона

Нежилые помещения в здании бывшего дома Ратькова-Рожнова на канале Грибоедова, 24 занимают пять этажей и подвал. Общая площадь составляет 9 278,4 квадратных метра, площадь участка — 3 475. Начальная стоимость объекта, выставленная на торги Российским аукционным домом по заказу дочерней фирмы РЖД АО «Федеральная пассажирская компания», составляет 853 миллиона рублей, аукцион состоится 4 декабря.

Как сообщает Российский аукционный дом, причина продажи здания в его ненадобности РЖД. «Альтернативные способы продажи билетов привели к тому, что в залах центральных железнодорожных касс на канале Грибоедова стало безлюдно. Старинное здание ждет достойного использования», — говорится в презентации.

Эксперты рынка недвижимости говорят о выгодном расположении здания. По их мнению, по соседству с Невским проспектом, в деловом и туристическом центре города новые владельцы дома Ратькова-Рожнова могут открыть отель или офисные помещения. «В первом приближении здесь можно реализовать проект торгово-офисного центра, в лучшие времена можно было бы рассматривать и вариант с гостиницей», — рассказал «Фонтанке» гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.

Также верхние этажи здания можно приспособить под апартаменты. «Офисы, наверное, тоже могут быть интересны, но, скорее всего, они не выдержат такую экономику из-за большой платы за вход в проект и высокой стоимости реконструкции. С большей вероятностью окупится приспособление здания под апартаменты, учитывая, что они продаются на стадии строительства. Если разместить в доме гостиницу, то при таких затратах ее доходность в долгосрочной перспективе вряд ли может быть высокой», — считает генеральный директор Colliers International Андрей Косарев.

Дом Ратькова-Рожнова возведен на набережной канала Грибоедова в 1884 году по проекту архитекторов Михаила Петерсона и Павла Сюзора в стиле эклектика. Дом уже существовал в первой половине XIX века и был перестроен ими для приобретшего здание В. А. Ратькова-Рожнова. Позже дом вновь перестраивался для создания «Пассажа» от канала до Думской улицы. В 1970-х годах внутренняя галерея дома была перестроена для Центрального железнодорожного бюро Октябрьской железной дороги. Здесь были открыты кассы по продаже железнодорожных билетов на все направления.