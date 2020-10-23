Депутаты предложили запретить демонтировать в Петербурге советские вывески

В случае, если законопроект примут окончательно, то демонтировать вывески, установленные до 10 октября 1996 года — даты утверждения правил размещения наружной рекламы — будет нельзя. Для этого каждую вывеску необходимо будет зарегистрировать в Комитете по печати в течение месяца с того момента, как Смольный разработает соответствующий порядок.

Напомним, в марте 2020 года в Петербурге демонтировали не менее 16 исторических вывесок советского времени. Без ставших привычным для горожан указателей остались булочные, универсамы, гостиницы и ателье после жалоб пользователя портала «Наш Санкт-Петербург» Антона П. За последние 5 лет он оставил 7586 обращений — от жалоб на открытые люки и грязные дворы до «незаконные» советские вывески.

В числе утраченных вывесок — «Ателье» на Ординарной, «Союз» на Курской, «Магазин №53» на Жака Дюкло, «Выборгская» на Торжковской, «Дом радио и музыки» на Гражданском. «И если та же конструкция «Ателье» вполне соответствовала дизайну здания, но не подходила под нынешние правила и поэтому была демонтирована, то к современной разноцветной рекламе ни у кого претензий, видимо, нет», — отмечает автор инициативы Денис Четырбок.