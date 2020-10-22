«Сейчас в Антарктиде началось активное таяние ледника. Оно давно уже идет в горных районах, оно давно идет в Гренландии. Сейчас Антарктида тоже начала терять массу. Естественно, чем меньше льда на суше, тем меньше льда в океане. С доиндустриального периода уровень моря поднялся на 16 сантиметров. Если Антарктида потеряет небольшую часть свое льда, то уровень моря вырастет на метр, на два метра... К концу этого века для Санкт-Петербурга, который находится на берегу моря, могут начаться проблемы», — заявил ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга Алексей Екайкин.

От повышения уровня океана в большей степени пострадают островные государства, считает ученый. К концу XXI века люди будут вынуждены переселиться с этих островов.

Напомним, ранее Алексей Екайкин рассказал, грозит ли Петербургу затопление в случае глобального потепления. Ученый и соавтор доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата также отметил, что прогнозировать возможные подтопления необходимо исходя из множества факторов — уровень подъема океана осложнен подводным рельефом, динамикой подводных вод и темпами расширения воды. Таким образом для разных регионов разница в подъеме уровня воды может составить около 30%. Но если затопление и произойдет, посмотрите, как оно будет выглядеть — в изображениях от Greenpeace.