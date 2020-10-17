В Петербурге умер советский кинорежиссер, драматург, писатель и бывший директор «Ленфильма» Виталий Аксенов. Ему было 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.
Скончался бывший директор «Ленфильма» Виталий Аксенов
-
Фото: Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
По информации пресс-службы, он умер в больнице. Как предполагают, его смерть связана с COVID-19. «Виталий Аксенов занимал должность директора «Ленфильма» в период глобальных перемен в отечественном кинематографе. До прихода на «Ленфильм» он был известен как мастер научно-популярного кино», — вспоминают его коллеги.
Виталий Аксенов был режиссером таких фильмов, как «Синие зайцы, или Музыкальное путешествие», «Как стать звездой», он также снял множество сюжетов в сериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей» и других. Кроме того, более 20 лет преподавал в Институте кино и телевидения в Санкт-Петербурге, написал книги «Кто был Шекспиром?», «Как стать директором «Ленфильма» и другие.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.