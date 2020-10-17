Скончался бывший директор «Ленфильма» Виталий Аксенов

Виталий Аксенов был режиссером таких фильмов, как «Синие зайцы, или Музыкальное путешествие», «Как стать звездой», он также снял множество сюжетов в сериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей» и других. Кроме того, более 20 лет преподавал в Институте кино и телевидения в Санкт-Петербурге, написал книги «Кто был Шекспиром?», «Как стать директором «Ленфильма» и другие.