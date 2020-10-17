В Петербурге вовсю идет подготовка в зиме — 1300 домов оборудуют по программе «холодный чердак». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В Петербурге 1300 домов оборудуют по системе «холодный чердак»
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Фото: Shutterstock
По данным пресс-службы, готовность программы 2020 года составляет 85%. Уточняется, что системы уже установлены в 1106 домах. Также в 74 домах, в том числе в 20 значимых социальных объектах, проведут греющий кабель. Все работы по ремонту кровель, отработке технологии «холодный чердак» и установке греющего кабеля планируют закончить к 1 ноября. В 2018–2019 годах системами «холодный чердак» были оборудованы 4 698 домов.
«Выполняя работы по текущему и капитальному ремонту домов, мы применяем комплексный подход. Если ремонтируем фасады и кровлю — одновременно оборудуем и «холодный чердак». Утепляем вентиляционные каналы, перекрытия, устанавливаем греющий кабель на водостоки, чтобы не было наледи на крышах», — отметил глава города Александр Беглов. При этом в 2018-2019 гг.«холодный чердак» получили 4 698 домов.
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