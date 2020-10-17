В Петербурге 1300 домов оборудуют по системе «холодный чердак»

По данным пресс-службы, готовность программы 2020 года составляет 85%. Уточняется, что системы уже установлены в 1106 домах. Также в 74 домах, в том числе в 20 значимых социальных объектах, проведут греющий кабель. Все работы по ремонту кровель, отработке технологии «холодный чердак» и установке греющего кабеля планируют закончить к 1 ноября. В 2018–2019 годах системами «холодный чердак» были оборудованы 4 698 домов.