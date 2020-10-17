Государственная административно-техническая инспекция предупредила петербуржцев о том, что с 17 октября из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта по дороге в аэропорт Пулково. Ремонт будет идти почти месяц.
Движение на дороге в Пулково будет ограничено почти на месяц из-за ремонта
«С 17 октября по 14 ноября в связи с производством ПО «Возрождение» работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение по дороге в Пулково от Пулковского шоссе до аэропорта», — говорится в сообщении в ГАТИ. Также с 19 октября по 17 декабря ограничивается движение по Дровяной улице на участке от Рижского проспекта до набережной Обводного канала . Уточняется, что там будут проводиться работы по прокладке электрокабеля.
Кроме того, до 13 января 2021 закрывается движение по Малой Разночинной улице от Чкаловского проспекта до Малого проспекта П.С. На этом участке Водоканал будет прокладывать инженерные сети. С 20 по 27 октября будет ограничено движение по чётной стороне Суздальского проспекта — от улицы Симонова до Выборгского шоссе. Также с 20 октября до 4 ноября будет закрыто движение Цветочной улице на участке от Рощинской до Иркутской. С 20 по 31 октября ограничивается движение по Малому Сампсониевскому проспекту — от Большого Сампсониевского до Выборгской набережной.
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