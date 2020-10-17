Движение на дороге в Пулково будет ограничено почти на месяц из-за ремонта

Кроме того, до 13 января 2021 закрывается движение по Малой Разночинной улице от Чкаловского проспекта до Малого проспекта П.С. На этом участке Водоканал будет прокладывать инженерные сети. С 20 по 27 октября будет ограничено движение по чётной стороне Суздальского проспекта — от улицы Симонова до Выборгского шоссе. Также с 20 октября до 4 ноября будет закрыто движение Цветочной улице на участке от Рощинской до Иркутской. С 20 по 31 октября ограничивается движение по Малому Сампсониевскому проспекту — от Большого Сампсониевского до Выборгской набережной.