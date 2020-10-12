Скончался создатель горного парка «Рускеала» Александр Артемьев

Как сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков, в Петербурге Артемьев проходил лечение от коронавируса, но «даже столичные врачи не смогли ему помочь».

«Всей душой влюбленный в Карелию, в ее природу, Александр Борисович отдавал ей все свои силы и мечты. Благодаря его идеям и смелым предложениям у нас есть уникальный фестиваль Ruskeala Simfony и знаменитый Рускеальский экспресс. Но самое главное — у нас есть легенда, прикоснуться к которой приезжают люди со всего мира! Переоценить его вклад в развитие нашей республики невозможно, как невозможно и восполнить эту утрату», — сообщил Парфенчиков.

Горный парк «Рускеала» — туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Основой комплекса является заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер.

Каменоломни начали разрабатываться в 1765 году. На месторождении было заложено 5 карьеров, на которых с помощью бурения и закладки пороховых зарядов добывался мрамор четырех цветов — пепельно-серого, серо-зеленого, белого с серыми прожилками и бело-сине-серого. Мрамор, добытый здесь, использовался в облицовке Исаакиевского собора, полов Казанского собора, из него были изготовлены подоконники Эрмитажа, им обрамляли окна Мраморного дворца и фасад Михайловского дворца. В 1939-1947 годах карьер не действовал. Производство было возобновлено в 1947 году и действовало до начала 1990-х годов.

Александр Артемьев взял в аренду территорию заброшенного мраморного карьера в начале 2000-х годов. В течение нескольких лет территорию очищали от мусора и обустраивали туристический маршрут. Для посетителей горный парк «Рускеала» открылся в 2007 году.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Артемьева.