71-летний петербуржец поджег себя возле «Галереи»

Как пишет «Мегаполис», самоподжог был совершен мужчиной в знак протеста — перед тем, как поджечь себя, он что-то кричал о Дне рождения президента России Владимира Путина и подарке. Огонь охватил только голову и плечи, тушить его кинулись очевидцы, используя для этого одежду.

«Я занималась своими делами и вижу, как что-то горит. Тут люди начали бегать вокруг и тушить его. Сначала прохожие не поняли, что происходит и просто наблюдали. Когда я подняла голову, он уже вовсю горел. Некоторые бросились тушить его куртками. Я не выдержала этого и отвернулась. Правда, потом все же подошла посмотреть поближе», — рассказала 78.ru очевидица.

Медики доставили мужчину в ожоговую реанимацию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, он получил ожоги первой и второй степени 45% тела. По данным издания, пострадавшему 71 год — это некий Борис. А. 1949 года рождения.