На Троицкой площади установили памятный знак в честь Троице-Петровского собора

Открытие памятного объекта в честь первого петербургского храма — Троице-Петровского собора на Троицкой площади — и восстановленной ограды у Александровского парка прошло 30 сентября при участии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Петр I заложил первый храм Петербурга в 1709 году, в нем же он принимал титул императора. Собор стоял на том месте, где сейчас находится проезд от улицы Куйбышева к Петровской набережной вдоль здания ЛенНИИпроекта и Дома Политкаторжан. У храма была непростая судьба — он много раз горел, перестраивался и в итоге был снесен в 1933 году, несмотря на то, что находился под охраной как уникальный памятник архитектуры.
Создание памятного знака инициировал и осуществил при поддержке Газпрома Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Над ним в течение года работал известный российский скульптор Павел Шевченко.
Объект выполнен в бронзе и повторяет облик первоначального деревянного здания храма, сохранившегося на рисунках петровского времени. Основанием служит фрагмент гранитного валуна — осколка «Гром-камня».
«Газпром и Администрация Санкт-Петербурга очень много делают для сохранения исторической памяти и восстановления культурно-исторического наследия. Мы открыли памятный знак в честь Троице-Петровского собора. Это уникальный собор — и в истории нашего города, и в истории нашей страны. Долгое время он являлся главным, кафедральным собором столицы Российской империи. С открытием памятного знака мы фактически начинаем готовиться к празднованию знаменательной даты — 350-летия со дня рождения императора Петра Великого, 9 июня 2022 года», — сказал Алексей Миллер.
«Передо мной стояла задача сделать памятный знак таким, чтобы любой человек, увидев его, оказался буквально внутри собора, окунулся в петровскую эпоху. Все изыскательские, архивные и прочие работы были сделаны уже до меня и опубликованы отдельной книгой. Выбрать архитектурное решение мне удалось, когда я попытался взглянуть на храм глазами самого Петра I, который, полный новых впечатлений, вернулся из Голландии. Я сам тоже был в тех местах и воспроизвел собственные впечатления от менталитета, культуры, архитектуры этой страны, оттолкнулся от них. Так я получил силу образа и воссоздал его», — рассказал о творческом процессе скульптор Павел Шевченко.
Вместе с установкой памятного знака Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге при поддержке Газпрома отреставрировал ограду у Александровского парка с реконструкцией утраченных элементов.
«Последние годы ограда у Александровского парка находилась в плачевном состоянии. В феврале к нам обратились коллеги из КГИОП* с предложением рассмотреть возможность реставрации решетки у Александровского парка, так как этот объект не имеет пользователя и находится в неудовлетворительном состоянии. При первичном осмотре было установлено, что ограда сильно пострадала от суровой петербургской погоды, солей, реагентов и вандалов и находится в аварийном состоянии», — рассказывает представитель Фонда Филипп Грибанов.
Объект культурного наследия «Фонарные столбы с решеткой» состоит из фонарных столбов двух типов и ограды. Металлическая решетка была изготовлена в соответствии с проектом В.П. Лебедева на чугунолитейном заводе Ч. Берда для украшения Суворовского наплавного моста через Неву, открытого в 1827 году. В начале XX века вместо него был построен постоянный Троицкий мост, а демонтированные со старого моста решетки и фонарные столбы заняли место у Александровского парка со стороны Троицкого моста и на Иоанновском мосту. Теперь отреставрированное ограждение стоит со стороны Троицкого моста у Каменноостровского проспекта и Троицкой площади.
*Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Фото: Михаил Вильчук
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