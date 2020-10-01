На Троицкой площади установили памятный знак в честь Троице-Петровского собора

Создание памятного знака инициировал и осуществил при поддержке Газпрома Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Над ним в течение года работал известный российский скульптор Павел Шевченко.

Объект выполнен в бронзе и повторяет облик первоначального деревянного здания храма, сохранившегося на рисунках петровского времени. Основанием служит фрагмент гранитного валуна — осколка «Гром-камня».

«Газпром и Администрация Санкт-Петербурга очень много делают для сохранения исторической памяти и восстановления культурно-исторического наследия. Мы открыли памятный знак в честь Троице-Петровского собора. Это уникальный собор — и в истории нашего города, и в истории нашей страны. Долгое время он являлся главным, кафедральным собором столицы Российской империи. С открытием памятного знака мы фактически начинаем готовиться к празднованию знаменательной даты — 350-летия со дня рождения императора Петра Великого, 9 июня 2022 года», — сказал Алексей Миллер.

«Передо мной стояла задача сделать памятный знак таким, чтобы любой человек, увидев его, оказался буквально внутри собора, окунулся в петровскую эпоху. Все изыскательские, архивные и прочие работы были сделаны уже до меня и опубликованы отдельной книгой. Выбрать архитектурное решение мне удалось, когда я попытался взглянуть на храм глазами самого Петра I, который, полный новых впечатлений, вернулся из Голландии. Я сам тоже был в тех местах и воспроизвел собственные впечатления от менталитета, культуры, архитектуры этой страны, оттолкнулся от них. Так я получил силу образа и воссоздал его», — рассказал о творческом процессе скульптор Павел Шевченко.