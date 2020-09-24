Скончался Мартин Лютер Кот — звезда Анненкирхе и любимец прихожан

Мартин Лютер Кот был найден мертвым на газоне по Фурштатской улице, напротив консульства Испании, вечером 21 сентября. Ошейника с адресом на нем не было. Трое работников Анненкирхе в погибшем коте узнали Мартина. Как предполагают в церкви, котенок с улицы, поборовший еще в детстве смертельную болезнь благодаря любви и заботе окружающих, был насмерть сбит машиной.

«Несмотря на наши решения и ошибки, мы верим, что Мартин прожил счастливую жизнь и был любим прихожанами и гостями Анненкирхе. Как настоящая звезда, он ушел слишком рано. Других котов и кошек мы приручать больше не планируем», — отметили в церкви.

Котенок впервые появился в Анненкирхе 10 августа 2019 года, имя ему выбрал настоятель церкви отец Евгений — в честь великого немецкого реформатора. Мартин Лютер казался спокойным, как выяснилось, из-за смертельной болезни — кошачьей чумки. Его взяла к себе домой прихожанка Анненкирхе Полина — «любила его, водила по врачам, сама делала уколы, приучала к лотку и называла Аркадием». Как говорят в церкви, благодаря этой заботе Мартин «не просто выжил, но воспрял так, что от его былого спокойствия не осталось и следа».

Мартин Лютер Кот переехал в Анненкирхе в начале декабря 2019 года и быстро стал любимцем всех посетителей — с радостью шел на руки и позировал перед фотокамерами. У него появился личный ветеринар и фотограф, освоился в близлежащих дворах, подружился с соседями, уличными котами и местными заведениями. За год Мартин дважды терялся, но каждый раз возвращался домой.

«Как это можно было бы предотвратить? Не выпускать его на улицу? Но удержать его было невозможно. Отдать его добрым людям? Но он был наш кот, которого мы любили и выходили. Не брать его совсем? Тогда он бы погиб еще раньше. Мы так и рассуждали — у нас в церкви ему будет точно лучше, чем на улице. До сих пор очень трудно понять, как нужно было бы поступить правильно. Но очевидно одно, мы поступили неправильно. И мы себя виним в его смерти», — говорят в Анненкирхе.