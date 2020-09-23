Директор сети коворкингов «Практик» — о том, будем ли мы все работать удаленно и какой офис нужен современному горожанину

Как повлияла пандемия на «Практик»?

Лояльность к нам высокая — люди держатся за места в коворкингах. Где-то арендодатели сделали для нас скидку, и там ее мы транслировали для наших клиентов. Где-то поблажек не было. Большинство клиентов в итоге остались с нами — за исключением разве что фрилансеров, доля которых у нас всегда невелика. Мы смогли оптимизировать расходы, предоставляли рассрочки, нашли решения, которые позволили нам в критическое время остаться на плаву. Июнь и июль были особенно тяжелыми, но сейчас мы вернулись к докризисным показателям.

Сейчас много говорят о повсеместном переходе на удаленную работу. Не является ли это угрозой для вас?

Мы не верим в удаленную работу в долгосрочном формате. Человек — существо социальное, ему требуется общение с себе подобными не только с помощью зумов и скайпов, но и вживую. Взгляды, ухмылки, шутки — важный элемент офисной жизни. Думаю, что в краткосрочной перспективе на удаленке останется 30-35%, а в среднесрочной и долгосрочной — не больше 10%.

Но пандемия подтолкнула нас к созданию новых форматов. Первый — hot desk, когда компания делит своих сотрудников на тех, кто обязательно должен проводить все пять рабочих дней в офисе, и тех, кто может приезжать два-три раза в неделю. С таким режимом компании на 100 человек может хватить, например, 65 рабочих мест — мы это для них посчитаем. Второй формат — почасовые пакеты на 20 или 50 часов. Это позволит людям, которые полностью выброшены на удаленку, посещать любой коворкинг сети «Практик» или одну из дружественных площадок в любое удобное время в любом подходящем месте города или страны.