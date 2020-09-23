В конце 2020 на Охте откроется самый масштабный петербургский коворкинг «Практик» — на четырех уровнях общей площадью 3300 кв.м. расположатся 668 рабочих мест. Это уже седьмая точка сети в Петербурге и десятая — в стране. Исполнительный директор «Практика» Владимир Дорофеев рассказал «Собака.ru», что такое современный офис и почему слухи о тотальном переходе на удаленку сильно преувеличены.
Директор сети коворкингов «Практик» — о том, будем ли мы все работать удаленно и какой офис нужен современному горожанину
Как повлияла пандемия на «Практик»?
Лояльность к нам высокая — люди держатся за места в коворкингах. Где-то арендодатели сделали для нас скидку, и там ее мы транслировали для наших клиентов. Где-то поблажек не было. Большинство клиентов в итоге остались с нами — за исключением разве что фрилансеров, доля которых у нас всегда невелика. Мы смогли оптимизировать расходы, предоставляли рассрочки, нашли решения, которые позволили нам в критическое время остаться на плаву. Июнь и июль были особенно тяжелыми, но сейчас мы вернулись к докризисным показателям.
Сейчас много говорят о повсеместном переходе на удаленную работу. Не является ли это угрозой для вас?
Мы не верим в удаленную работу в долгосрочном формате. Человек — существо социальное, ему требуется общение с себе подобными не только с помощью зумов и скайпов, но и вживую. Взгляды, ухмылки, шутки — важный элемент офисной жизни. Думаю, что в краткосрочной перспективе на удаленке останется 30-35%, а в среднесрочной и долгосрочной — не больше 10%.
Но пандемия подтолкнула нас к созданию новых форматов. Первый — hot desk, когда компания делит своих сотрудников на тех, кто обязательно должен проводить все пять рабочих дней в офисе, и тех, кто может приезжать два-три раза в неделю. С таким режимом компании на 100 человек может хватить, например, 65 рабочих мест — мы это для них посчитаем. Второй формат — почасовые пакеты на 20 или 50 часов. Это позволит людям, которые полностью выброшены на удаленку, посещать любой коворкинг сети «Практик» или одну из дружественных площадок в любое удобное время в любом подходящем месте города или страны.
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«Практик» Бертгольд центре
Как началась история «Практика»?
История «Практика» началась в 2016 году — тогда Марк Калинин, который работал над пространством «Тайга» и «КБ Футурист», и Роман Шолк сняли площадь порядка 1000 квадратных метров на 7-й Советской, дом 22. Там планировали сделать общественное пространство, насытить его модными салонами, кафе и прочим. Они сдали почти все здание за исключением 122 квадратов на первом этаже. Всем арендаторам нужны были маленькие компактные помещения, а это был большой моноспейс. Поэтому было решено сделать на этом месте коворкинг — буквально за два месяца там наварили металлических конструкций, покрасили их, купили или взяли из других проектов мебель.
К тому моменту коворкинги в России уже были — первый появился в 2011 году в Екатеринбурге. Но это все еще был новый рынок, на котором не было четких стандартов, выверенных форматов, никто не знал, как правильно.
Зачем людям платить за рабочее место, если они могут работать из дома или офиса?
Мы не ставим целью привлечь тех, кто работает из дома — они могут купить только дневные посещения, для нас это далеко не основной источник дохода. Наши главные клиенты — это компании. Почему это им выгодно? Мы подсчитали, например, что в офисе компании на 40 человек примерно 5-6 квадратных метров постоянно занимают бутыли воды. То есть они тратят на хранение бутылок в год от 60 до 100 тысяч рублей. Или взять переговорную: в той же компании на 40 человек она простаивает в среднем 85% времени. Мы предлагаем клиентам общую инфраструктуру, в которую входят оборудованные переговорные, принт-поинт, кофе-поинт, фитнес-рум, туалеты, гардеробы, возможно, кухня и продукты на ней. Это рационально, а еще это выгодно для всех. Если компания большая — на 400-500-600 человек— ей, наверное, выгодно строить свой офис. Но тут стоит задуматься о том, что если она вырастет или уменьшится и будет вынуждена переехать, все инвестиции в обустройство она потеряет.
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«Практик» на Невском, 153
С точки зрения идеологии почему коворкинг — это лучше, чем обычный офис?
Раньше главным в идеологии коворкинга было создание комьюнити — под одной крышей собирались специалисты из разных отраслей и обменивались опытом. На данный момент это актуально только для небольших площадок, от которых мы постепенно отказываемся. Сейчас к нам приходит все больше крупных компаний, которые занимают всю локацию целиком. Для них мы — люди, которые умеют хорошо организовать рабочее пространство с вниманием к мельчайшим деталям. Новую миссию «Практик» сейчас ищет, но наша важная цель — знакомить компании с новым форматом гибкого офисного пространства, созданного с умом. Например, мы не просто делаем переговорные, но и предлагаем нашу информационную платформу для их распределения — она дает аналитику и обратную связь по эффективности встреч и собраний.
Что изменилось в современном подходе к работе, для чего нам потребовались новые офисные пространства?
Сейчас люди работают меньше, но интенсивнее: если раньше можно было валять дурака 8-9 часов, то сейчас сотрудники могут сосредоточенно посвящать делу 4-5. Голову нужно разгружать: два часа, не отвлекаясь, ты писал код, а потом идешь играть в PlayStation. Гибкие офисные пространства подходят под этот новый темп жизни. Мне кажется, сейчас все больше людей осознает, что 8-часовой рабочий день — это не эффективно, как и пятидневная рабочая неделя. Человек может сделать больше за пять часов, работая, скажем, только с понедельника по четверг. Зато это время он будет максимально сконцентрирован — а оставшееся потратит на самообразование, отдых и другие приятные вещи.
Например, мы создаем в наших коворкингах библиотеки — в них около 1 500 книг и каждый месяц добавляется еще 30-50 новых изданий. Также у нас есть лекторий, где можно узнать что-то новое о кино, искусстве, истории, науке. В Москве у нас уже открыта серия разговорных клубов с носителем иностранного языка — скоро это же появится и в Петербурге. Все это платно, чтобы люди были больше мотивированы включаться в деятельность, но зато все там же, где ты работаешь. В результате человек проводит в пространстве 10-11 часов, но работает из них только половину, регулярно переключаясь на спорт, еду, образование, отдых.
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