Главная тема фестиваля в 2020 году — культурное и языковое богатство Европы, в числе стран-участниц — Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Участники фестиваля за один день смогут научиться готовить национальные блюда разных стран мира на кулинарных мастер-класса, начать изучение иностранного языка или сразу нескольких, познакомиться с современной европейской литературой и искусством, подобрать университет для учебы, посетить лучшие музеи континента.

Получится даже дистанционно прогуляться по европейским городам и узнать, чем живут их жители. Так, участникам фестиваля расскажут о том, зачем o разводят пчел на крышах Берлинского кафедрального собора и Таллинской высотки, как делают городскую среду доступной для всех, и каково это — кататься круглый год на o горных лыжах над мусоросжигательным заводом в Копенгагене.

Специально для фестиваля Государственный Эрмитаж подготовит онлайн-квест «Приключения Мюнхгаузена в Зимнем дворце», посвященный 300-летию со дня рождения барона Мюнхгаузена. Он познакомит зрителей со связями между рассказами литературного героя и экспонатами Эрмитажа. Также вскроют «капсулу времени», заложенную во время фестиваля в 2019 году, проведут большую европейскую викторину с призами и «детский час» для самых юных гостей.

VI международный фестиваль европейской культуры «Открой свою Европу» пройдет 26 сентября, начало в 12:00. Дата проведения выбрана не случайно — событие приурочено к Европейскому дню языков, который отмечается именно в этот день. Трансляция будет вестись на сайте фестиваля.