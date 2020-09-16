Двухэтажная деревянная дача в Левашово — образец дачной архитектуры начала XX века. Здание с мансардным этажом и башней-бельведером построено на гранитном цоколе и разнообразно обшито досками — вертикально, горизонтально и «в елочку». Окна первого этажа украшены фигурными наличниками, покатая крыша прорезана слуховыми окнами. Над входом расположен козырек на тонких колоннах, над ним — балкон с резными фигурными столбиками-балясинами.

В рамках субботника волонтеры займутся уборкой мусора и вырубкой самосевной растительности, а также проведут другие несложные работы под руководством профессиональных реставраторов — присоединиться к субботнику может каждый желающий, необходима регистрация. Для выполнения тяжелых работ также просят откликнуться мужчин-волонтеров. Старт субботника — 19 сентября в 09:30, волонтеров отвезет от станции метро «Озерки» в Левашово специальный автобус. Обратный трансфер в 17:30.

Во время субботника также организуют полевую кухню, инструменты для проведения работ будут предоставлены организаторами проекта. По окончании всем участникам проведут тематическую экскурсию от историка архитектуры Александра Кречмера.