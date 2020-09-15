Смольный завершает благоустройство набережной реки Карповки. Там высадят 38 деревьев и более 500 кустарников

Старт реконструкции набережной реки Карповки был дан в 2018 году — тогда Комитет по градостроительству и архитектуре разработал концепцию единых непрерывных маршрутов, главной целью которой было создание единого благоустроенного пешеходного маршрута вдоль всей набережной реки Карповки и открытие для посещения тех участков набережной, которые были недоступны.

В 2019 году специалисты благоустроили территорию от улицы Чапаева до Первого меда, а также создали новое общественное пространство — первое в городе, в проектировании которого приняли участие петербуржцы. В 2020 году, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», также были выполнены работы по благоустройству противоположной стороны набережной Карповки.

В настоящий момент проходит завершающий этап реконструкции — выполнены работы по формированию и укреплению бровки откоса набережной, производится монтаж рулонных газонов и устройство набивной дорожки с укреплением бортов, подготовлены ямы для посадки деревьев. В срок до 15 октября — именно тогда должен завершиться масштабный проект — здесь создадут 714, 5 квадратных метров набивных дорожек, выполнят мощение гранитной и бетонной плиткой, а также высадят 38 деревьев и более 500 кустарников.