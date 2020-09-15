Для того, чтобы создать удобный веломаршрут, из Москвы в Петербург отправилась специальная экспедиция, организованная КБ «Стрелка» совместно с проектом Let’s bike it!. За 16 дней более десяти велосипедистов — как опытных любителей так и новичков — ознакомятся с трассой, исследуют проблемные участки и изучат туристический потенциал природных и исторических достопримечательностей, которые будут встречаться на пути.

Маршрут экспедиции составил 1 150 километров и пройдет через такие города, как Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старая Русса и Гатчина. К исследованию могут подключиться и локальные велосообщества — следить за передвижением участников экспедиции или поделиться своими идеями о том, как сделать маршрут наиболее удобным для преодоления, можно на сайте проекта.

По словам авторов проекта, создание обустроенного веломаршрута Москва—Санкт-Петербург может стать «первым национальным проектом в области велотуризма и позволит объединить территории в единую туристическую сеть». Подобные национальные системы являются важнейшей частью транспортных систем мира — например, как сеть велосипедный трасс Eurovelo, созданная Европейской федерации велосипедистов.

Напомним, велодорожка может также появиться на границе Ленинградской области и Финляндии. 5-километровая полоса протянется от Светогорска до Иматры, а на подъезде к территории пункта пропуска через границу разместятся зоны отдыха и ремонта.