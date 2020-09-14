Почти 50 независимых театральных и культурных проектов Петербурга получат субсидии от Смольного

Субсидии получат театр «Кукольный формат (КУКФО)», театр «Лицедеи», Karlsson Haus, театральная лаборатория Яны Туминой, Инженерный театр АХЕ, Комик-трест, театр «Странствующие куклы господина Пэжо», театр «Остров», «За Черной речкой» и другие. «Эти коллективы неоднократно завоевывали премии на российских и международных конкурсах. Во время пандемии, когда все театральные площадки были закрыты, частные творческие организации пострадали больше всего. Мы просто обязаны им помочь, выделить средства на продолжение проектов, новые постановки, проведение фестивалей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы сохраним уровень поддержки негосударственных театров и коллективов», — отметил Беглов.

Среди проектов, которые также получат поддержку — международный фестиваль «Дягилев. P.S.», музейный фестиваль «Детские дни в Петербурге», проект онлайн-телевидения арт-центра «Пушкинская-10». Также субсидии получат проекты «Музы сопротивления», посвященный 75-летию Великой Победы, «Киноклуб «Ленфильма» и «Ночь искусств-2020». При поддержке города пройдут знаковые музыкальные события: XX фестиваль «Международная неделя консерваторий», XXI международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», XIV Открытый конкурс композиторов имени Андрея Петрова, музыкальный фестиваль, посвященный памяти Ирины Богачевой и второй международный музыкальный фестиваль «Приношение Елене Образцовой».

Напомним, в июле представители независимых театров обратились к губернатору Александру Беглову и пожаловались на отсутствие поддержки в условиях пандемии. «Ранее ежегодно ее обладателями становились около 30 независимых театров, но в такой сложной ситуации и с учетом наших обращений, помощь от города получили лишь 7 коллективов. Таким образом, Комитет по культуре не только отказался помочь независимым театральным коллективам в сложной ситуации, но и лишил своей единственной постоянной, пусть небольшой, но значимой для многих из нас формы поддержки», — указывали они. После этого Комитет по культуре Петербурга принял решение открыть второй этап конкурса на предоставление субсидий независимым театрам и проектам.