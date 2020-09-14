Полиция уговорила спуститься мужчину спуститься с крыши Александро-Невской лавры. Он сидел там больше 12 часов

Как сообщал ТАСС, мужчина забрался на крышу Благовещенской усыпальницы Александро-Невской лавры еще ночью, в руках у него находится предмет, похожий на нож. По предварительным данным сотрудников МВД, он находился в неадекватном состоянии — и, возможно, ему потребуется медицинская помощь. На месте дежурили спасатели и психологи.

В Санкт-Петербургской митрополии установили личность мужчины — им оказался трудник лавры 1980 года рождения. «Он пришел в монастырь около полутора-двух месяцев назад. Никаких нареканий со стороны эконома монастыря, которому подчиняются все трудники, не было ни с точки зрения дисциплины, ни с точки зрения каких-то вредных привычек (злоупотребление алкоголем)», — сообщила руководитель сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова.

Мужчина отказывается спускаться с крыши, так как на земле его хотят убить — ни на какие уговоры и предложения он пока не соглашается и продолжает оставаться на крыше. Как писала «Фонтанка», на высоте он просил прохожих угостить его сигаретой — вместо них табак передали переговорщики.