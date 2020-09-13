Днем, 13 сентября, уровень воды в Неве поднялся до 124 сантиметров. Для сравнения, еще утром он составлял 90 сантиметров, пишет «Фонтанка» со ссылкой на дирекцию Комплекса защитных сооружений.
Уровень воды в Неве поднялся. Набережные Петербурга затоплены
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Я скучала по морю😊 Но в этом городе я получила все, даже море😁 Прогулка по набережной Мойки дает прекрасную возможность познакомиться с великолепными архитектурными строениями Санкт-Петербурга. Ширина реки Мойка совсем небольшая, доходит до 40 метров, а длина составляет чуть больше 4,5 км. Она протекает по Центральной части города. Практически с основания Санкт-Петербурга набережная Мойки сразу начала обустраиваться. В начале 18 века ее соединили с Фонтанкой, укрепили берега, а позднее «одели» в гранит. Через Мойку перекинуты 15 мостов и многие из них считаются настоящими достопримечательностями. Поскольку, Мойка протекает в центре города, земля здесь дорогая, то строить дома вдоль реки могли позволить себе только богатые люди. Места на набережной реки стали считаться очень престижными. С двух сторон Мойку окружают старинные дома с богатой архитектурой. В домах жила придворная знать, и даже члены императорской фамилии. Если есть возможность, лучше прогуляться пешком и на кораблике. Я сделала это обоими способами. Очень красиво😊😍😍😍 #naturalbeauty #naturephotography #travelphotography #citylife #city #beautiful #beauty #russian #russia #russiangirl #Россия #питер #санктпетербург #севернаястолица #happiness #walk #vacation #Saint-Petersburg #севернаястолица #Россия #питер #like #likeforlikes #like4likes #happy #happiness #100likes #200likes #Россия #sea #river #swimming #яхта #нева #красота
Очевидцы сообщают в социальных сетях о затопленных спуске стрелки Васильевского острова и набережной реки Мойка. Также из-за штормового ветра для посетителей закрыли Летний и Михайловский сады.
Согласно прогнозу синоптиков, новая рабочая неделя в Петербурге также начнется с непогоды. Завтра днем ожидается сильный ветер, но зато обойдется без осадков. Температура воздуха в городе составит до +16 градусов, а атмосферное давление будет повышаться.
Напомним, сегодня в городе закрыли дамбу из-за угрозы наводнения, а также в МЧС предупредили о штормовом ветре: порывы ветра будут достигать 20 м/с, а в прибрежных районах — 23 м/с.
Ранее в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове из-за бушевавшего накануне шторма пострадали 20 деревьев, три из которых были старовозрастными. Парк лишился дуба возрастом около 160 лет, который существовал со времен отмены крепостного права и правления Александра II.
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