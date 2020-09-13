Уровень воды в Неве поднялся. Набережные Петербурга затоплены

Напомним, сегодня в городе закрыли дамбу из-за угрозы наводнения, а также в МЧС предупредили о штормовом ветре: порывы ветра будут достигать 20 м/с, а в прибрежных районах — 23 м/с.

Ранее в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове из-за бушевавшего накануне шторма пострадали 20 деревьев, три из которых были старовозрастными. Парк лишился дуба возрастом около 160 лет, который существовал со времен отмены крепостного права и правления Александра II.