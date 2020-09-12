В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове из-за бушевавшего накануне шторма пострадали 20 деревьев, три из которых были старовозрастными. Об этом рассказали в пресс-службе парка вчера, 11 сентября.
В ЦПКиО имени Кирова ветер повалил дуб, переживший отмену крепостного права, и еще 19 деревьев
Парк лишился дуба возрастом около 160 лет, который существовал со времен отмены крепостного права и правления Александра II. Толщина дерева — 111 сантиметров, а высота достигала 24 метра. Еще один 150-летний дуб высотой 26 метров и обхватом ствола в 94 сантиметра был уничтожен ураганом. Также сильный ветер сломал 90-летнюю 25-метровую липу со стволом в 74 сантиметра.
В парке считают, что это могло произойти не только из-за шторма, но и из-за подгнивания корневой системы и дождливого климата Петербурга. «К тому же ЦПКиО им. Кирова находится на острове, что является дополнительным фактором повышенной влажности почвы. Когда дерево набирает массу листьев, и идут дожди, крона становится слишком тяжелой. При сильном ветре дерево буквально выворачивает из земли», — пояснили в сообщении.
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