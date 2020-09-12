В парке считают, что это могло произойти не только из-за шторма, но и из-за подгнивания корневой системы и дождливого климата Петербурга. «К тому же ЦПКиО им. Кирова находится на острове, что является дополнительным фактором повышенной влажности почвы. Когда дерево набирает массу листьев, и идут дожди, крона становится слишком тяжелой. При сильном ветре дерево буквально выворачивает из земли», — пояснили в сообщении.