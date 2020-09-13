В воскресенье в Петербурге ожидается шторм. В городе закрыли дамбу из-за опасности наводнения

Согласно информации МЧС, сегодня порывы ветра будут достигать 20 м/с, а в прибрежных районах — 23 м/с. Кроме того, местами ожидаются дожди. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность с сильными порывами юго-западного ветра и температурой воздуха до +15 градусов. При этом атмосферное давление днем будет мало меняться.