В это воскресенье, 13 сентября, в Петербург вернется штормовой ветер. Об этом сообщило управление МЧС по городу, ссылаясь на прогнозы Северо-Западного Гидрометцентра.
В воскресенье в Петербурге ожидается шторм. В городе закрыли дамбу из-за опасности наводнения
Согласно информации МЧС, сегодня порывы ветра будут достигать 20 м/с, а в прибрежных районах — 23 м/с. Кроме того, местами ожидаются дожди. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность с сильными порывами юго-западного ветра и температурой воздуха до +15 градусов. При этом атмосферное давление днем будет мало меняться.
Также из-за угрозы наводнения закрыли дамбу. «По состоянию на 05:10 все сооружения Комплекса защитных сооружений полностью закрыты!», — написали в Instagram комплекса защитных сооружений. Сейчас приостановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.
Напомним, в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове из-за бушевавшего накануне шторма пострадали 20 деревьев, три из которых были старовозрастными. Парк лишился дуба возрастом около 160 лет, который существовал со времен отмены крепостного права и правления Александра II.
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