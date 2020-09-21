Арт-объекты, переговорные и полный Манхэттен – как выглядит первый в Петербурге масштабный коворкинг Avenue Page (на 500 мест!)

Это уже второй коворкинг от компании «Бестъ»: первый работает уже несколько лет в пространстве «Бенуа 1890». Фактически вы первопроходцы в сфере именно такого девелопмента, поэтому давайте с вами разберемся, что включает в себя это понятие.

Андрей Лушников: В целом коворкинги появились в 2008 году во время прошлого глобального кризиса: возникла необходимость альтернативного вида недвижимости. Было много свободных помещений, компании сильно менялись по размерам, кто-то увеличивался, а кто-то уменьшался. Можно сказать, что это кризисный формат недвижимости, когда бизнесменам нужны быстрые изменения и мгновенное включение в проект. Сейчас, пока ты ищешь офис, делаешь ремонт, покупаешь мебель, твоя идея может уже устареть или на рынке произойдут серьезные изменения. А в коворкинге можно взять и сразу сесть работать.

Аня Саркисьянц: И в хорошей дружественной обстановке, где есть возможность обмена информацией, опытом, идеей. Фактически коворкинги, которые мы создаем, — это часть современной экономики, которая подразумевает шеринг. Даже создавая кофепойнты, мы продумали информационные доски в этих зонах, доступные для каждого резидента и его рекламы. Все-таки основная функция коворкинга — это создание комьюнити, которое дает человеку или большой компании возможность продвижения и развития его стартапа.