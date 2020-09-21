Глава холдинга «Бестъ» Андрей Лушников вместе с дизайнером Аней Саркисьянц запустили на Аптекарской набережной восьмиэтажный коворкинг на 500 мест с арт-объектами, световыми инсталляциями и выдающимся фасадом в стиле Манхэттена. В Avenue-Page могут работать все: от фрилансеров и программистов до банковских клерков и целых отделов крупных компаний.
Арт-объекты, переговорные и полный Манхэттен – как выглядит первый в Петербурге масштабный коворкинг Avenue Page (на 500 мест!)
Это уже второй коворкинг от компании «Бестъ»: первый работает уже несколько лет в пространстве «Бенуа 1890». Фактически вы первопроходцы в сфере именно такого девелопмента, поэтому давайте с вами разберемся, что включает в себя это понятие.
Андрей Лушников: В целом коворкинги появились в 2008 году во время прошлого глобального кризиса: возникла необходимость альтернативного вида недвижимости. Было много свободных помещений, компании сильно менялись по размерам, кто-то увеличивался, а кто-то уменьшался. Можно сказать, что это кризисный формат недвижимости, когда бизнесменам нужны быстрые изменения и мгновенное включение в проект. Сейчас, пока ты ищешь офис, делаешь ремонт, покупаешь мебель, твоя идея может уже устареть или на рынке произойдут серьезные изменения. А в коворкинге можно взять и сразу сесть работать.
Аня Саркисьянц: И в хорошей дружественной обстановке, где есть возможность обмена информацией, опытом, идеей. Фактически коворкинги, которые мы создаем, — это часть современной экономики, которая подразумевает шеринг. Даже создавая кофепойнты, мы продумали информационные доски в этих зонах, доступные для каждого резидента и его рекламы. Все-таки основная функция коворкинга — это создание комьюнити, которое дает человеку или большой компании возможность продвижения и развития его стартапа.
У многих образ коворкинга выстраивается вокруг фрилансеров, но вы делаете акцент на больших компаниях.
А. Л. Мы открыты с точки зрения мировоззрения, и у нас есть возможность предоставить рабочее место даже на день. Но Avenue Page скорее рассчитан на компании, которым необходимы площади под конкретный проект, который сначала может требовать 5 сотрудников, а потом 10, через три месяца 3, а спустя год начать быстро расти. Все это требует молниеносной перестройки — ее как раз мы и можем обеспечить, а наш резидент даже не будет думать, где ему купить принтер, столы, стулья, провести переговоры или конференцию. Все уже есть, включая возможность участия в общих лекциях, встречах и паблик-токах.
в формате шеринга будущее
Получается, что Avenue-Page — это проект на стыке офисного и общественного пространства.
А. С.: Я и моя студия Designic всегда занимались организацией и проектированием офисов, которые, конечно же, живут по своим законам и требуют определенной эргономики. Коворкинги, в силу глобальной мобильности по своей сути, тоже сформированы по определенным правилам. Андрей пригласил меня в проект еще на этапе разработки первого коворкинга — в «Бенуа 1890». Мы сразу поехали в Лондон.
Почему именно в Лондон?
А. С.: Там сидят законодатели современного бизнеса, которые всегда находятся в авангарде индустрии. В Лондоне мы смотрели, как живут британские коворкинги: их форматы, аудиторию. Увидели, что кто-то отстраивается с нуля, кто-то запускает эти офисы в бывших церквях. Одни проекты работают на творческое комьюнити, другие — с крупным бизнесом, третьи представляют из себя некий синтез. Коворкинг на территории сада Бенуа мы запустили как экспериментальный проект. Нам хотелось в историческом здании попробовать использовать разные элементы. Так, появились люстра с авторским дизайном и много зелени, а камин, который
уже был в пространстве, стал отправной точкой для развития идеи о комьюнити и «пятничных вечерах». Есть зоны в стиле опенспейса, есть закрытые кабинеты. Можно купить фиксированное рабочее место, можно приобрести более свободный абонемент и садиться туда, где просто не занято.
Тогда и зародилась ваша концепция Page?
А. С.: Страницы книг проходят красной линией через наши коворкинги. Все началось с центральной люстры в «Бенуа», на которой есть листочки. У Андрея тут же возникла идея подвесить QR-коды с информацией о месте, истории, архитектуре. В Page на Аптекарской набережной мы уже эту тему стали развивать с новой силой: поставили много полок для буккроссинга, развесили книги, на стеклах будут расписаны цитаты, а на стенах — висеть портреты писателей, которые нам сделали художники из галереи «Свиное рыло». По всему коворкингу есть точки притяжения, которые нам помогают сформировать арт-объекты. Первым таким пойнтом стала уличная скульптура «Толкающий стену» от Антонины Фатхуллиной.
А. Л.: Все эти большие и маленькие элементы помогают нам строить правильную и востребованную в современном и быстро меняющемся мире экосистему. Потому что коворкинг — это про мультимедийное пространство, где ты можешь создавать, созидать и развивать, находясь в мире без границ. Только так сейчас может работать любой бизнес. Время обладания прошло: настала эпоха свободы — мысли и передвижения.
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