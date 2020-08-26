В Третьяковской галерее на Крымском валу произошел потоп

Напомним, в январе 2019 года из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Картина находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. Неизвестный под видом музейного работника подошел к картине, достал ее из рамы и благополучно скрылся.

На следующий день 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину, на которой обнаружили несколько повреждений. Позже в Петербурге даже появился стрит-арт, посвященный инциденту, а Русский музей выпустил дождевики, сумки и футболки по мотивам «похищенной» картины Куинджи.

21 марта в Русском музее открылась камерная экспозиция работ Архипа Куинджи «Крымские виды в творчестве А.И. Куинджи». Среди шести представленных произведений в стены музейного комплекса Михайловского замка вернулась картина «Ай-Петри. Крым». В свою очередь Денис Чуприков уже заплатил 13 тысяч рублей за реставрацию полотна и был приговорен к трем годам колонии строгого режима.