В Третьяковской галерее на Крымском валу случился потоп. Предположительно, из-за сильного ливня протекла крыша. Как пишет Baza, пока сотрудники спасали картины, посетители продолжали рассматривать их «под звуки льющихся потоков воды». Сейчас все экспозиции временно закрыты для посещения, посетители эвакуированы из галереи — им предоставят бесплатные билеты на другой день.
В Третьяковской галерее на Крымском валу произошел потоп
-
Kcuxen / Shutterstock.com
Третьяковка плачет (звук) pic.twitter.com/U3Dgean6L5— Глеб Муравейник (@glllebm) August 26, 2020
Залило и Третьяковскую галерею. Вода капает прямо на произведения искусства. Проводится экстренная эвакуация экспонатов. pic.twitter.com/0RSRPiouU3— Московские новости (@moskow_vk) August 26, 2020
Напомним, в январе 2019 года из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Картина находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. Неизвестный под видом музейного работника подошел к картине, достал ее из рамы и благополучно скрылся.
На следующий день 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину, на которой обнаружили несколько повреждений. Позже в Петербурге даже появился стрит-арт, посвященный инциденту, а Русский музей выпустил дождевики, сумки и футболки по мотивам «похищенной» картины Куинджи.
21 марта в Русском музее открылась камерная экспозиция работ Архипа Куинджи «Крымские виды в творчестве А.И. Куинджи». Среди шести представленных произведений в стены музейного комплекса Михайловского замка вернулась картина «Ай-Петри. Крым». В свою очередь Денис Чуприков уже заплатил 13 тысяч рублей за реставрацию полотна и был приговорен к трем годам колонии строгого режима.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.