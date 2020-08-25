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Проект станции петербургского метрополитена «Гавань» подготовят до конца 2021 года. Но откроют для пассажиров не раньше следующего десятилетия

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал конкурсную документацию на разработку проекта планировки территории для вестибюля будущей станции Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена «Гавань». Подготовить его должны до конца 2021 года, а вот открыть для пассажиров — не раньше следующего десятилетия.

Максимальная стоимость контракта составит 10 миллионов рублей, 6 из которых подрядчику могут выделать уже в этом году. Вестибюль станции «Гавань» планируют разместить южнее пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока, следующую за ней, «Морской фасад» — на намывной территории в пешей доступности от пассажирского порта. Как пишет «Фонтанка», максимальная пропускная способность двух станций в совокупности составит до 30 тысяч пассажиров в день. 

Однако открытие станций для пассажиров произойдет не раньше, чем через 10 лет — согласно отраслевой схеме, они заработают только после 2030 года. 

Продолжение Лахтинско-Правобережной линии составит пять километров. По новому участку подземных путей смогут проехать 40 восьмивагонных составов в час. Проектный план подразумевает продление линии до станции «Новокрестовская», которую открыли в мае 2018 года. После этого участок пойдет в Лахту. При проектировании станций Смольный советовался в петербуржцами. В 2019 году в администрации Василеостровского района прошли открытые слушания по вопросам строительства двух новых станций метрополитена — «Гавань» («Шкиперская») и «Морской фасад».

Дарья Гладких,
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