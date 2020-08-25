Максимальная стоимость контракта составит 10 миллионов рублей, 6 из которых подрядчику могут выделать уже в этом году. Вестибюль станции «Гавань» планируют разместить южнее пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока, следующую за ней, «Морской фасад» — на намывной территории в пешей доступности от пассажирского порта. Как пишет «Фонтанка», максимальная пропускная способность двух станций в совокупности составит до 30 тысяч пассажиров в день.

Однако открытие станций для пассажиров произойдет не раньше, чем через 10 лет — согласно отраслевой схеме, они заработают только после 2030 года.

Продолжение Лахтинско-Правобережной линии составит пять километров. По новому участку подземных путей смогут проехать 40 восьмивагонных составов в час. Проектный план подразумевает продление линии до станции «Новокрестовская», которую открыли в мае 2018 года. После этого участок пойдет в Лахту. При проектировании станций Смольный советовался в петербуржцами. В 2019 году в администрации Василеостровского района прошли открытые слушания по вопросам строительства двух новых станций метрополитена — «Гавань» («Шкиперская») и «Морской фасад».