Новую редакцию законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» депутаты Госдумы рассмотрят во время осенней сессии. Введение обязательной маркировки домашних животных необходимо для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников их возбудителей.

Маркировка домашних животных будет осуществляться за счет владельцев самостоятельно или с привлечением иных лиц. Также владельцы вправе выбирать тип средства маркирования в зависимости от вида животного — это могут быть чипы, бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы. По предварительным оценкам Минсельхоза, стоимость процедуры может составить от 5 до 500 рублей.

В случае отказа от маркировки домашних животных их владельцам грозит штраф за нарушение ветеринарных правил — от 500 до 1 000 рублей. В настоящий момент законопроект проходит процедуру межведомственного согласования, после чего будет представлен на рассмотрение Госдумы. Новые нормы могут вступить в силу с января 2021 года.

Как считает президент организации «Русская гильдия кинологов» Николай Захаров, на первом этапе после принятия закона государство должно дать возможность гражданам делать маркировку питомцам на добровольной основе. Также для организации процесса необходима соответствующая инфраструктура — наличие сканеров во всех организациях, имеющих отношение к животным.

«Нужно сформировать положительный имидж данного процесса. Иначе население увидит в маркировке желание государства обложить владельцев животных налогом, и получится крайне негативный эффект — бойкотирование и выкидывание животных на улицу. К бойкотированию однозначно присоединятся владельцы приютов и зоозащитники, так как маркировка — путь к прозрачному учету и прямая угроза их доходам», — заявил он «Известиям».