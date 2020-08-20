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Гид: самые интересные бесплатные (возобновленные!) экскурсии по закрытым дворцам и особнякам Петербурга

Образовательный проект «Открытый город» вышел из карантинного режима: успевайте регистрироваться на бесплатные экскурсии по самым интересным историческим постройкам города — «Собака.ru» собрала лучшие из них. Запись на все экскурсии открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до даты проведения, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия.

Пешеходная экскурсия «Тайный сад»

29 августа в 12:00

5 сентября в 12:00

12 сентября в 12:00

19 сентября в 12:00

26 сентября в 12:00

Во время прогулки по Александровскому парку Царского села экскурсанты увидят, как воплотилось желание Екатерины II построить здесь Китайскую деревню. Побывают в потаенных уголках парка, куда закрыт вход обычным посетителям, посетят комплекс «Верхних теплиц», частично сохранивших историческую планировку начала XVIII века, узнают, как было организовано огородное и фермерское хозяйство, поставлявшее продукты для нужд Высочайшего двора.

Пешеходная экскурсия «Красное знамя»

22 августа в 12:00

29 августа в 12:00 

На этой экскурсии можно будет увидеть здание Силовой станции трикотажной фабрики «Красное знамя» — единственное в России крупное произведение всемирно известного архитектора Эриха Мендельсона. По его задумке, она напоминает корабль, который как бы ведет за собой все производство. До недавнего времени дом находился в аварийном состоянии, но в 2017-2018 годах здесь прошла реставрация, были восстановлены первоначальный объем помещений, кирпичная кладка, световые фонари. В здании сохранились исторические бункеры для подачи угля к котлам, кран-балка, изготовленная в Германии и установленная здесь еще в 1927 году.

Пешеходная экскурсия в особняк Варвары Васильевны Долгоруковой

25 августа в 16:00

Особняк Долгоруковой был построен в середине XIX века в стиле позднего классицизма. С тех пор он успел несколько сменить хозяев. Фасад здания сохранился в первоначальном виде, а интерьеры перестраивались под вкусы новых владельцев. В доме часто устраивались официальные приемы и званые вечера. Среди именитых гостей: писатель А. Куприн и император Николай II.

После прихода Советской власти внутренние помещения распределили под коммунальные квартиры, а в большой столовой устроили общедомовую кухню. Тогда большая часть убранства особняка была утеряна (сейчас они восстановлены), но парадная лестница с огромным зеркалом и ажурными перилами сохранились до наших дней. 

Пешеходная экскурсия во дворец Великого князя Михаила Александровича

27 августа в 11:00

Великий князь Михаил Александрович — это младший брат Николая II. С фасада дворец сына императора Александра III выглядит скромно, облицован гранитом и английской плиткой. Но внутри скрываются когда-то роскошные интерьеры и интересные детали.

Пешеходная экскурсия «Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой»

6 августа 15:30, 16:30

Экскурсия посвящена судьбе сподвижнице Екатерины II, главе двух академий Екатерине Дашковой. Участники увидят дачу, построенную по задумке владелицы, посетят центральную часть усадебного дома, обычно недоступную для осмотра, а также узнают, как жила одна из самых ярких женщин в истории России.

Пешеходная экскурсия в Таврический дворец, Шпалерная улица, д. 47

2 сентября в 15:00, подача списков 25 августа

9 сентября в 15:00, подача списков 1 сентября

16 сентября 15:00, подача списков 8 сентября     

Архитектор Старов зрительно увеличил пространство резиденции князя Григория Потемкина-Таврического, построил его таким образом, что большая часть помещений располагается с торцевой части. Интерьеры и пространства залов должны были подчеркнуть величие их владельца. На экскурсии можно будет узнать о судьбе Григория Потемкина-Таврического, его взаимоотношениях с покровительницей императрицей Екатериной II, как использовался дворец после смерти хозяина, а также о том, как рухнувший здесь в 1907 году потолок погубил репутацию целой мебельной фабрики.

 

Больше экскурсий на сайте открытыйгород.рф.

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