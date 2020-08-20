В субботу, 22 августа, состоится велопробег «Приморская восьмерка». В связи с этим будут перекрыты некоторые улицы Приморского района, предупреждает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Часть улиц Петербурга перекроют из-за велопробега «Приморская восьмерка»
Утром, с 8:30 до 11:30, движение будет ограничено на Дибуновской улице в районе улицы Савушкина. Также с 11:00 до 11:30 поэтапно будут перекрывать улицу Савушкина от Дибуновской до Планерной, Планерную улицу до Оптиков и улицу Оптиков до Мебельного проезда. Кроме того, перекроют дорогу Шуваловского проспекта, затем — по Шуваловскому в направлении от Мебельной до Оптиков, после проезд будет закрыт от Яхтенной улицы до Богатырского проспекта.
Также в комитете уточняют, что в пятницу с девяти вечера до 11:30 следующего дня будет запрещена остановка автотранспорта на Дибуновской улице от Липовой аллеи до Савушкина, 83.
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