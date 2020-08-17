Госпиталь для ветеранов войн вновь начнет работать в обычном режиме

Напомним, в середине июля во временном госпитале на базе выставочного комплекса «Ленэкспо», переоборудованного под прием людей с COVID-19, не осталось пациентов с коронавирусом. Сотрудники вернулись в Госпиталь для ветеранов войн, который курировал «Ленэкспо», обеспечив его штатом в сотню человек. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он смог принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов.