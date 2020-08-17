В Петербурге Госпиталь для ветеранов войн, который один из первых начал принимать коронавирусных пациентов, возвращается к обычному режиму работы, пишет 78.ru.
Госпиталь для ветеранов войн вновь начнет работать в обычном режиме
К приему профильных пациентов в учреждении уже подготовились: помещения, в которых были размещены инфекционные отделения, прошли обеззараживание. Всего здесь вылечились более 3,5 тыс. зараженных пациентов. Кроме того, был организован временный госпиталь в «Ленэкспо». В нем помогли 1,7 тыс. пациентам.
По словам вице-губернатора Олег Эргашев, в скором времени должны вернуться в штатный режим работы ещё два учреждения — Покровская больница и Городская больница № 20.
Напомним, в середине июля во временном госпитале на базе выставочного комплекса «Ленэкспо», переоборудованного под прием людей с COVID-19, не осталось пациентов с коронавирусом. Сотрудники вернулись в Госпиталь для ветеранов войн, который курировал «Ленэкспо», обеспечив его штатом в сотню человек. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он смог принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов.
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