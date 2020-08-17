Сегодня, 17 августа, рабочая группа КГИОП одобрила проект почти полного сноса дома Басевича на Большой Пушкарской ул., 7 и строительство на его месте апартаментов Академии танца Бориса Эйфмана. Об этом сообщили во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Рабочая группа КГИОП одобрила доработанную концепцию реконструкции дома Басевича
Местные жители стояли около комитета с пикетами, раздавали участникам совещания обращение жителей Петроградской стороны к рабочей группе с призывом отклонить проект. Заседание шло больше 2,5 часов. Защищал историческое наследие депутат Борис Вишневский. По словам депутата, сейчас планируют сохранить пять этажей лицевого фасада, однако все остальное будут сносить, включая дворовые корпуса. Вишневский добавил, что защитники будут рассматривать возможность суда и требовать общественного обсуждения проекта с жителями.
При этом в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рассказали о том, что доработанная концепция ООО «Проектная культура» предполагает сохранение 1-5 этажей лицевого флигеля и воссоздание аварийных 6 этажа и мансарды, а также восстановление конфигурации дворовых корпусов, что позволит сохранить исторический облик комплекса.
Напомним, о том, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада, стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра». 1 февраля активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания. Спустя несколько дней решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили.
В августе 2019 года жители другого исторического здания, доходного дома Асташева на Зверинской улице, создали «личную» страничку здания. Теперь в Facebook также они от лица постройки рассказывают о проблемах, нынешнем состоянии и «безобразных историях» — например, как арендаторы выкрашивают часть здания в яркий и неподходящий цвет.
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