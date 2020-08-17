Рабочая группа КГИОП одобрила доработанную концепцию реконструкции дома Басевича

Напомним, о том, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада, стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра». 1 февраля активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания. Спустя несколько дней решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили.

В августе 2019 года жители другого исторического здания, доходного дома Асташева на Зверинской улице, создали «личную» страничку здания. Теперь в Facebook также они от лица постройки рассказывают о проблемах, нынешнем состоянии и «безобразных историях» — например, как арендаторы выкрашивают часть здания в яркий и неподходящий цвет.