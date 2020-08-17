Петербуржцы показали, в каком состоянии находится доходной дом Крючкова. Стены изрисованы граффити, а штукатурка осыпается

Как считают петербуржцы, привести в порядок историческое наследие должны КГИОП и управляющая компания, однако пока что этой проблемой никто не занимается. «Мне уже предложили отмыть самостоятельно печь от этого ада. Но я считаю, что это должны сделать сотрудники управляющей компании. Причем сегодня же. Отмыть до блеска, чтобы хоть как-то загладить свою вину перед историческим наследием», — добавил автор поста.