Горожане пожаловались на состояние дома-памятника на Ломоносова, 18. В сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» опубликовали фотографии центральной парадной здания, построенной архитектором Хреновым в конце 19-го века.
Петербуржцы показали, в каком состоянии находится доходной дом Крючкова. Стены изрисованы граффити, а штукатурка осыпается
«Все стены забиты граффити, повсеместно осыпается штукатурка, везде грязь и пыль. Три года назад здесь хотели начать ремонт, но потом почему-то остановились», — говорится в посте. По словам жильцов дома, здесь ежедневно проводятся экскурсии и посетителям приходится смотреть на «позор нашего города».
Как считают петербуржцы, привести в порядок историческое наследие должны КГИОП и управляющая компания, однако пока что этой проблемой никто не занимается. «Мне уже предложили отмыть самостоятельно печь от этого ада. Но я считаю, что это должны сделать сотрудники управляющей компании. Причем сегодня же. Отмыть до блеска, чтобы хоть как-то загладить свою вину перед историческим наследием», — добавил автор поста.
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