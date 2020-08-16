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В Петербурге восстановят фонтаны в Румянцевском саду

Фонтаны в Румянцевском саду на Васильевском острове включат в программу восстановления и реконструкции городских фонтанов. Так распорядился глава города Александр Беглов, сообщается в пресс-службе Смольного. Несколько лет назад одно из этих архитектурных украшений сада испортили вандалы.

  • Фото: пресс-служба Смольного

Уточняется, что в ближайшее время в Петербурге должны привести в порядок все городские фонтаны. Однако фонтаны Румянцевского сада планируют отреставрировать вне очереди, поскольку «они находятся в знаковом месте, и то, что один из них не работает – недопустимо».

В пресс-службе добавили, что в 2020 году по городской программе уже отреставрированы фонтан «Слава» в Московском парке Победы и фонтан на Центральной усадьбе поселка Шушары. Напомним, 28 июня в Московском парке Победы состоялось открытие фонтана «Слава» после капитального ремонта. Он не работал 11 лет.

Сабина Алиева,
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