В день смерти Виктора Цоя Дворцовый мост разведут под его музыку

Акция пройдет в рамках проекта «Поющие мосты», который на протяжении пяти лет знакомит петербуржцев и гостей города с музыкой композиторов, чья жизнь и творчество были связаны с Петербургом. В этом году формат разведения Дворцового моста также будет соблюден — две знаковые композиции группы «Кино» в специальной аранжировке Юрия Каспаряна будут исполнены симфоническим оркестром.

Кульминацией акции станет проекция портрета Виктора Цоя на разводной пролет Дворцового моста. Также всем зрителям раздадут памятные авторские открытки, позволяющие увидеть специальную видео-экскурсию «Ленинград Виктора Цоя».

Напомним, в июне в Петербурге прошла акция ко Дню рождения основателя и лидера группы «Кино» Виктора Цоя. На стенах легендарных мест Петербурга, связанных с Цоем, появились проекции его фотографий. Увидеть музыканта можно было у легендарной «Камчатки», в сквере Виктора Цоя, окрестностях Ленинградского рок-клуба и у парадной проспекта Ветеранов дома 99 – последней квартиры Цоя.

Шоу «Поющие мосты» впервые прошло в Петербурге в июле 2016 года. Крылья Дворцового моста поднимались под популярные классические композиции, связанные темой или авторством с нашим городом: например, в Петербурге родились Петр Чайковский, Михаил Глинка, Дмитрий Шостакович и другие. В 2019 году рамках шоу на Адмиралтейской набережной прошел фестиваль танца. В программе исполнили вальсы Андрея Петрова из кинофильмов «Берегись автомобиля» и «Жестокий романс».