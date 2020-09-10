«Самокат» доставит журнал «Собака.ru» за 15 минут

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Сотрудничество брендов стартовало с коллекционного июньского номера, традиционно посвященного лауреатам премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга». В 2020 году премия проходит в 15-й раз!

Героинями обложек сентябрьского номера стали Варвара Шмыкова и Алена Михайлова — знаменосица «новой искренности», которая реанимировала и апгрейдила типаж актрисы здорового человека, и универсальная амазонка нового русского кино.