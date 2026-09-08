Муссы, спреи и пудры: выбрали 9 классных средств для вау-объема волос

Чтобы укладка не падала духом в преддверии затяжного осенне-зимнего сезона, собрали 9 отличных средств для безупречного объема — как у корней, так и по всей длине.
Oribe
Как сухой шампунь, только лучше: суперспрей Oribe мгновенно абсорбируют себум (читай: избавляет от жирного блеска на корнях!), освежает волосы и кожу головы, а еще — создает прикорневой объем. И всё это — за счет запатентованных полимеров и экстракта имбиря в составе.
AlterEgo
Мусс AlterEgo сохранит вау-объем и стойкость даже после схватки с жестоким петербургским ветром: нанесите средство на ладонь (не жалейте — должна сформироваться приличная горка!), равномерно распределите по всем волосам (от корней до кончиков) и уложите их на браш или любым другим удобным способом. Результат будет итальянский, как и сам бренд: никакого хруста, только безупречная подвижная укладка.
Виктория Шеперкина, стилист по волосам и визажист студии Suite
Какие виды средств для объема волос бывают и в чем их разница?
Существует несколько видов продуктов, которые помогут создать объем на волосах: прикорневой спрей, мусс, текстурирующий спрей, сухой шампунь и пудра. Для тонких волос лучше подойдет легкий прикорневой спрей или мусс: их нужно наносить на мокрые волосы и высушить феном, приподнимая продувной щеткой корень. Пористые волосы не нуждаются в дополнительном объеме и им достаточно финишного спрея-текстуризатора или текстурирующей пасты, которые используются на высушенных волосах — они делают укладку более подвижной и воздушной, но при этом более оформленной. А для густых и тяжелых волос советую выбирать мусс (на влажные корни) и текстурирующий спрей (на сухие волосы для по всей длине).
Сухой шампунь также дает текстуру и легкий объем у корня. А вот пудра отвечает за сильный объем и надежную фиксацию (но с ней будьте аккуратны — она может чуть сушить кожу головы).
R+Co
Недооцененная альтернатива лакам — паста R+CO Control Flexible, которую можно использовать не только для фиксации локонов, но и для закрепления прикорневого объема и придания прическе дополнительной текстуры и воздушности. После того, как вы высушили и уложили волосы, разотрите средство между ладоней и пройдитесь по волосам чуть сжимающими движениями — чем хаотичнее, тем лучше. Помимо визуального эффекта паста обеспечивает дополнительный уход: экстракт алоэ укрепляет и защищает от обезвоживания, а экстракты манго и корня имбиря разглаживают, смягчают и придают блеск.
Davines
Для подвижной укладки без утяжеления отыскали чудо-средство от гуру ухода за волосами Davines: пудра-текстурайзер помогает добиться мощного (и долговременного!) объема у корней, придать волосам текстуру и зафиксировать прическу (без склеивания и утяжеления!). Как использовать? Нанесите средство на сухие локоны, уделяя особое внимание корням.
Evo
Если у вас прямой, стекловидный волос и никакая укладка не держится больше пары часов, всё дело — в нехватке текстурности и шершавости. Лучшее решение на каждый день — солевой спрей от Evo, который придаст волосам ту самую плотность и жесткость, при этом не утяжеляя их. С ним укладка выглядит более объемной и держится гораздо дольше. Продукт можно распылять на влажные волосы перед использованием фена и/или в качестве финального шага для дополнительной фиксации.
Виктория Шеперкина, стилист по волосам и визажист студии Suite
Вредно ли использовать подобные средства на регулярной основе?
Все стайлинговые средства могут негативно влиять на кожу головы, особенно чувствительную. Я не советую использовать средства для объема на ежедневной основе. А в противном случае не игнорировать качественное очищение и регулярно использовать пилинг.
Tigi
Легенда в мире стайлинга — спрей для объема Bed Head Queen for a Day от Tigi. Чтобы ощутить всю мощь продукта, для начала нужно найти к нему правильный подход. Записываем. Во-первых, наносите спрей только на мокрые или сильно влажные волосы. Во-вторых, не жалейте продукт и распыляйте обильно с достаточно близкого расстояния (чтобы появилась небольшая пена) по проборам волос (разделите волосы примерно на 6-7 равных частей). В-третьих, наносите средство на корни (примерно на 5 см от начала роста волос), а при желании можно чуть сбрызнуть длину для добавления текстуры. В-четвертых, качественно просушите волосы — важно испарить всю влагу, чтобы избежать склеивания и эффекта жирных корней. Не пугайтесь: на деле всё гораздо проще. Но результат точно стоит любых усилий — волосы становятся визуально гуще, укладка выглядит воздушной, а вау-объем держится до следующего мытья.
L’Oréal Professionnel
Серый кардинал любой объемной укладки (с участием брашинга, стайлера или плойки) — текстурирующий спрей. Наш выбор — Tecni.Art Volume Panache от L’Oréal Professionnel. Средство на ура фиксирует прическу, сохраняя естественную подвижность локонов, придавая объем у корней и плотность. Одним словом, текстурайзер закрепляет и усиливает действие всех предыдущих стайлинг-продуктов. Как и когда использовать? Рассказываем: на завершающем этапе укладки распылите продукт по всей длине, чуть приподнимая волосы или опустив голову вниз.
Matrix
За мега-объем отвечает пудра Height Riser от американцев Matrix: распределите средство прямо из банки на прикорневую зону, распределите руками — и готово. Продукт не утяжеляет локоны, не склеивает, но при этом железобетонно фиксирует укладку до следующего мытья головы — вернуть объем можно на следующий день, просто взбив волосы у корней.
Виктория Шеперкина, стилист по волосам и визажист студии Suite
На что обращать внимание при выборе средств для объема?
Обязательно посмотрите, есть ли в составе спирт — он может сушить волосы и кожу головы. А масла и кремовая основа скорее всего утяжелят густые локоны и создадут эффект слипшихся волос. Рекомендация: если волосам не хватает плотности, ищите на этикетке полимеры.
В каких укладках не обойтись без средств для объема?
В укладках на брашинг или стайлер, а еще — при создании локонов с помощью плойки или утюжка. И в любой другой прическе, где есть запрос на воздушность, подвижность или легкую небрежность.
Okolo
Обладатели тонких и ультрагладких волос, аларм: специально для вас отыскали средство, которое сделает локоны более плотными, текстурными и объемными. Для стойкой и воздушной укладки наносите пенку на влажные, слегка подсушенные полотенцем волосы. Но на этом плюсы Airlift Volume Booster не заканчиваются: комплекс Symhair® Thermo защищает шевелюру от воздействия фена и горячих инструментов, микс экстрактов винограда, пшеничных отрубей, лимона и яблока запечатывает кутикулу, защищая волосы от выцветания, а натуральный экстракт микроводорослей SymHair® Force предотвращает ломкость и выпадение.
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