Муссы, спреи и пудры: выбрали 9 классных средств для вау-объема волос

Какие виды средств для объема волос бывают и в чем их разница?

Существует несколько видов продуктов, которые помогут создать объем на волосах: прикорневой спрей, мусс, текстурирующий спрей, сухой шампунь и пудра. Для тонких волос лучше подойдет легкий прикорневой спрей или мусс: их нужно наносить на мокрые волосы и высушить феном, приподнимая продувной щеткой корень. Пористые волосы не нуждаются в дополнительном объеме и им достаточно финишного спрея-текстуризатора или текстурирующей пасты, которые используются на высушенных волосах — они делают укладку более подвижной и воздушной, но при этом более оформленной. А для густых и тяжелых волос советую выбирать мусс (на влажные корни) и текстурирующий спрей (на сухие волосы для по всей длине).

Сухой шампунь также дает текстуру и легкий объем у корня. А вот пудра отвечает за сильный объем и надежную фиксацию (но с ней будьте аккуратны — она может чуть сушить кожу головы).