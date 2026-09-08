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Муссы, спреи и пудры: выбрали 9 классных средств для вау-объема волос

Чтобы укладка не падала духом в преддверии затяжного осенне-зимнего сезона, собрали 9 отличных средств для безупречного объема — как у корней, так и по всей длине. 

Oribe

Спрей для сухого дефинирования Oribe, ДЛТ, 10 060 руб.

Спрей для сухого дефинирования Oribe, ДЛТ, 10 060 руб.

Как сухой шампунь, только лучше: суперспрей Oribe мгновенно абсорбируют себум (читай: избавляет от жирного блеска на корнях!), освежает волосы и кожу головы, а еще — создает прикорневой объем. И всё это — за счет запатентованных полимеров и экстракта имбиря в составе. 

AlterEgo

Мусс для объема AlterEgo, 4 800 руб.

Мусс для объема AlterEgo, 4 800 руб.

Мусс AlterEgo сохранит вау-объем и стойкость даже после схватки с жестоким петербургским ветром: нанесите средство на ладонь (не жалейте — должна сформироваться приличная горка!), равномерно распределите по всем волосам (от корней до кончиков) и уложите их на браш или любым другим удобным способом. Результат будет итальянский, как и сам бренд: никакого хруста, только безупречная подвижная укладка. 

Виктория Шеперкина, стилист по волосам и визажист студии Suite

Какие виды средств для объема волос бывают и в чем их разница?

Существует несколько видов продуктов, которые помогут создать объем на волосах: прикорневой спрей, мусс, текстурирующий спрей, сухой шампунь и пудра. Для тонких волос лучше подойдет легкий прикорневой спрей или мусс: их нужно наносить на мокрые волосы и высушить феном, приподнимая продувной щеткой корень. Пористые волосы не нуждаются в дополнительном объеме и им достаточно финишного спрея-текстуризатора или текстурирующей пасты, которые используются на высушенных волосах — они делают укладку более подвижной и воздушной, но при этом более оформленной. А для густых и тяжелых волос советую выбирать мусс (на влажные корни) и текстурирующий спрей (на сухие волосы для по всей длине).

Сухой шампунь также дает текстуру и легкий объем у корня. А вот пудра отвечает за сильный объем и надежную фиксацию (но с ней будьте аккуратны — она может чуть сушить кожу головы). 

R+Co

Паста для укладки волос R+Co, «Золотое Яблоко», 4 510 руб.

Паста для укладки волос R+Co, «Золотое Яблоко», 4 510 руб.

Недооцененная альтернатива лакам — паста R+CO Control Flexible, которую можно использовать не только для фиксации локонов, но и для закрепления прикорневого объема и придания прическе дополнительной текстуры и воздушности. После того, как вы высушили и уложили волосы, разотрите средство между ладоней и пройдитесь по волосам чуть сжимающими движениями — чем хаотичнее, тем лучше. Помимо визуального эффекта паста обеспечивает дополнительный уход: экстракт алоэ укрепляет и защищает от обезвоживания, а экстракты манго и корня имбиря разглаживают, смягчают и придают блеск.

Davines

Пудра-текстуризатор для объема волос Davines, 4 380 руб.

Пудра-текстуризатор для объема волос Davines, 4 380 руб.

Для подвижной укладки без утяжеления отыскали чудо-средство от гуру ухода за волосами Davines: пудра-текстурайзер помогает добиться мощного (и долговременного!) объема у корней, придать волосам текстуру и зафиксировать прическу (без склеивания и утяжеления!). Как использовать? Нанесите средство на сухие локоны, уделяя особое внимание корням. 

Evo

Текстурирующий спрей Evo, 3 310 руб.

Текстурирующий спрей Evo, 3 310 руб. 

Если у вас прямой, стекловидный волос и никакая укладка не держится больше пары часов, всё дело — в нехватке текстурности и шершавости. Лучшее решение на каждый день — солевой спрей от Evo, который придаст волосам ту самую плотность и жесткость, при этом не утяжеляя их. С ним укладка выглядит более объемной и держится гораздо дольше. Продукт можно распылять на влажные волосы перед использованием фена и/или в качестве финального шага для дополнительной фиксации.

Виктория Шеперкина, стилист по волосам и визажист студии Suite

Вредно ли использовать подобные средства на регулярной основе?

Все стайлинговые средства могут негативно влиять на кожу головы, особенно чувствительную. Я не советую использовать средства для объема на ежедневной основе. А в противном случае не игнорировать качественное очищение и регулярно использовать пилинг. 

Tigi

Спрей для придания объема Tigi, 2 380 руб.

Спрей для придания объема Tigi, 2 380 руб.

Легенда в мире стайлинга — спрей для объема Bed Head Queen for a Day от Tigi. Чтобы ощутить всю мощь продукта, для начала нужно найти к нему правильный подход. Записываем. Во-первых, наносите спрей только на мокрые или сильно влажные волосы. Во-вторых, не жалейте продукт и распыляйте обильно с достаточно близкого расстояния (чтобы появилась небольшая пена) по проборам волос (разделите волосы примерно на 6-7 равных частей). В-третьих, наносите средство на корни (примерно на 5 см от начала роста волос), а при желании можно чуть сбрызнуть длину для добавления текстуры. В-четвертых, качественно просушите волосы — важно испарить всю влагу, чтобы избежать склеивания и эффекта жирных корней. Не пугайтесь: на деле всё гораздо проще. Но результат точно стоит любых усилий — волосы становятся визуально гуще, укладка выглядит воздушной, а вау-объем держится до следующего мытья.

L’Oréal Professionnel

Текстурирующий спрей для объема волос L’Oréal Professionnel, «Золотое Яблоко», 1 998 руб.

Текстурирующий спрей для объема волос L’Oréal Professionnel, «Золотое Яблоко», 1 998 руб.

Серый кардинал любой объемной укладки (с участием брашинга, стайлера или плойки) — текстурирующий спрей. Наш выбор — Tecni.Art Volume Panache от L’Oréal Professionnel. Средство на ура фиксирует прическу, сохраняя естественную подвижность локонов, придавая объем у корней и плотность. Одним словом, текстурайзер закрепляет и усиливает действие всех предыдущих стайлинг-продуктов. Как и когда использовать? Рассказываем: на завершающем этапе укладки распылите продукт по всей длине, чуть приподнимая волосы или опустив голову вниз.

Matrix

Пудра для прикорневого объема волос Matrix, Ozon, 1 492 руб.

Пудра для прикорневого объема волос Matrix, Ozon, 1 492 руб.

За мега-объем отвечает пудра Height Riser от американцев Matrix: распределите средство прямо из банки на прикорневую зону, распределите руками — и готово. Продукт не утяжеляет локоны, не склеивает, но при этом железобетонно фиксирует укладку до следующего мытья головы — вернуть объем можно на следующий день, просто взбив волосы у корней.

Виктория Шеперкина, стилист по волосам и визажист студии Suite

На что обращать внимание при выборе средств для объема?

Обязательно посмотрите, есть ли в составе спирт —  он может сушить волосы и кожу головы. А масла и кремовая основа скорее всего утяжелят густые локоны и создадут эффект слипшихся волос. Рекомендация: если волосам не хватает плотности, ищите на этикетке полимеры. 

В каких укладках не обойтись без средств для объема?

В укладках на брашинг или стайлер, а еще — при создании локонов с помощью плойки или утюжка. И в любой другой прическе, где есть запрос на воздушность, подвижность или легкую небрежность. 

Okolo

Пенка для уплотнения волос Okolo, «Золотое Яблоко», 945 руб.

Пенка для уплотнения волос Okolo, «Золотое Яблоко», 945 руб.

Обладатели тонких и ультрагладких волос, аларм: специально для вас отыскали средство, которое сделает локоны более плотными, текстурными и объемными. Для стойкой и воздушной укладки наносите пенку на влажные, слегка подсушенные полотенцем волосы. Но на этом плюсы Airlift Volume Booster не заканчиваются: комплекс Symhair® Thermo защищает шевелюру от воздействия фена и горячих инструментов, микс экстрактов винограда, пшеничных отрубей, лимона и яблока запечатывает кутикулу, защищая волосы от выцветания, а натуральный экстракт микроводорослей SymHair® Force предотвращает ломкость и выпадение. 

Вишлист стилист по волосам Виктории Шеперкиной

Спрей-праймер для блеска и объема волос и защиты от влаги Davines, «Золотое Яблоко», 4 360 руб.

Спрей-праймер для блеска и объема волос и защиты от влаги Davines, «Золотое Яблоко», 4 360 руб.

Спрей для прикорневого объема Evo, «Золотое Яблоко», 3 760 руб.

Спрей для прикорневого объема Evo, «Золотое Яблоко», 3 760 руб.

Мусс-объем для стойкой воздушной текстуры Davines, «Золотое Яблоко», 4 160 руб.

Мусс-объем для стойкой воздушной текстуры Davines, «Золотое Яблоко», 4 160 руб.

Стайл-мусс для волос Maria Nila, «Золотое Яблоко», 4 760 руб.

Стайл-мусс для волос Maria Nila, «Золотое Яблоко», 4 760 руб.

Сухой шампунь-паста для волос R+Co, «Золотое Яблоко», 5 020 руб.

Сухой шампунь-паста для волос R+Co, «Золотое Яблоко», 5 020 руб.

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