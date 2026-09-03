Ночь нежна: выбрали 8 отличных масок, которые ухаживают за вашим лицом, пока вы спите

За эффект I woke up like this благодарим не генетику, а проверенный уход. Точнее — образцовые ночные маски, которые отработают целую бьюти-смену, пока вы спите. Загибаем пальцы: сотрут следы усталости и накопившегося за день стресса, разгладят морщины, восстановят защитный барьер и полезную микрофлору, избавят от пост-акне, а еще — сделают тон ровным, цвет лица — здоровым, а кожу — сияющей.
QMS Medicosmetics
Козыри на стол! Во-первых, за счет данных, полученных из эпигенетических исследований (раздел генетики, изучающий эффект, который оказывают на работу генов образ жизни и факторы окружающей среды), команде QMS Medicosmetics под руководством топового пластического хирурга Эриха Шульте удалось создать средство, которое повышает устойчивость кожи к внешним условиям, заряжает ее энергией и продлевает жизнеспособность клеток. Во-вторых, суперформула на основе пептидов, пантенола, масел ши, арганы и сладкого миндаля помогает коже быть менее восприимчивой к стрессу, а заодно отлично увлажняет и активирует выработку коллагена. В-третьих, маска обладает необычной (и тактильно приятной!) текстурой взбитых сливок, которая легко наносится и не оставляет ощущения жирной пленки.
Margy's
Маска с обезоруживающе простым названием «Сияние» за слова отвечает: восстановить плотность и цвет кожи она берется витаминами А и Е в составе, а потерю влаги и стянутость предотвратит сахаридами. И даже если сами мы скипнем завтрак, то лицо все равно получит свою питательную порцию из масел семян розового шиповника, примулы вечерней и сладкого миндаля. Средство можно использовать сразу несколькими способами: во-первых, нанести утром на 20 минут и смыть остатки тоником, а во-вторых, оставить на целую ночь.
Institut Esthederm
Провансальские технологи Institut Esthederm не понаслышке знают, как мгновенно преобразить кожу — вернуть ей сияние, выровнять рельеф и восстановить контур. Профи упаковали весь свой южный опыт во флакон маски, где объединены запатентованная клеточная вода (оптимизирует функции клеток, позволяя им жить дольше!), микс креатина, супероксиддисмутазы и витамина E (останавливает старение и обеспечивает антиоксидантную защиту, за что заслужил еше один патент!) и ядра овса посевного (помогает разгладить морщины).
Сomfort Zone
От заката до рассвета ингредиенты маски Comfort Zone активно питают кожу. Ночная формула для лица содержит масло семян годжи, гидролизированный экстракт томата и гиалуроновую кислоту, которые восстанавливают, обеспечивают антиоксидантную защиту, укрепляют барьер и сохраняют молодость. В результате на следующий день лицо выглядит отдохнувшим (не зря утро вечера мудренее).
Drunk Elephant
При нанесении маски от американцев Drunk Elephant находящиеся в ее составе микрогранулы витамина F тают, а их содержимое глубоко проникает в кожу, интенсивно увлажняя, восстанавливая липидный барьер, укрепляя защитные функции и оказывая антивозрастной эффект. Формулу обогатили ниацинамид, который на ура выравнивает тон, минимизирует гиперпигментацию, контролирует выработку себума и разглаживает мелкие морщины.
d'Alba
В ночной маске Waterfull Vegan Sleeping Pack фирменный белый трюфель d'Alba выступает в дуэте с гиалуроновой кислотой: вместе возвращают коже лица упругость и выравнивают текстуру. Им помогает витамин Е и комплекс натуральных масел — дополнительно увлажняют и питают кожу, защищая от повреждений в противовес пронизывающему ветру.
Сlarins
Бережем лицо смолоду и экономим на косметологах в будущем с помощью ночной маски Clarins, разработанной специально для юной кожи. Органический экстракт инжира увлажняет и предотвращает преждевременное старение, экстракт косточек барбадосской вишни насыщают кожу кислородом и выравнивает тон, а экстракт листьев энгельхардии роксбро обладает антиоксидантным эффектом и заставляет кожу сиять здоровьем.
Okolo
Шведский бьюти-бренд Okolo появился на российском косметическом рынке только в 2022 году, но уже успел полюбиться самым привередливым уходовым гикам — благодаря эффективным (и многофункциональным!) формулам в комбинации с экоустойчивым подходом. Один из бестселлеров марки — ночная несмываемая маска на основе антиоксидантного комплекса Vita Biorhythm, алантоина, гиалуроновй кислоты, витамина Е и целых трех форм авокадо (масло, баттер и экстракт!), которая помогает коже восстановиться за ночь. Вечером очистите кожу с помощью пенки или геля, нанесите маску ровным слоем, а через 10 минут слегка промокните, чтобы убрать излишки. Проснетесь с напитанным и сияющим благополучием лицом (вот что значит доброе утро!).
Виктория Шеперкина, визажист студии Suite
В чем по-вашему разница между ночной маской и привычной дневной?
Ночная маска обеспечивает более глубокое и интенсивное воздействие — она активно восстанавливает, увлажняет и работает с индивидуальными потребностями и проблемами кожи. Дневная маска — это скорее экспресс-уход. Такой продукт удобно использовать, когда вы ограничены во времени и хотите увидеть быстрый (но при этом не долгий!) результат. Например, чтобы быстро подготовить кожу к макияжу, освежить лицо или снять отечность после сна.
Советуете ли вы клиентам нанести маску на ночь перед утренним макияжем?
Да, если есть особая потребность в увлажнении, если кожу сильно стягивает в течение дня или есть шелушения. При глубокой подготовке кожи макияж будет наноситься легче, а продукты на лице будут выглядеть естественнее.
А после макияжа? Может ли это помочь восстановить кожу?
Здесь всё тоже индивидуально: если чувствуете, что кожа устала после целого дня под косметикой, то ночная маска — это именно то, что нужно.
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