Ночь нежна: выбрали 8 отличных масок, которые ухаживают за вашим лицом, пока вы спите

В чем по-вашему разница между ночной маской и привычной дневной?

Ночная маска обеспечивает более глубокое и интенсивное воздействие — она активно восстанавливает, увлажняет и работает с индивидуальными потребностями и проблемами кожи. Дневная маска — это скорее экспресс-уход. Такой продукт удобно использовать, когда вы ограничены во времени и хотите увидеть быстрый (но при этом не долгий!) результат. Например, чтобы быстро подготовить кожу к макияжу, освежить лицо или снять отечность после сна.

Советуете ли вы клиентам нанести маску на ночь перед утренним макияжем?

Да, если есть особая потребность в увлажнении, если кожу сильно стягивает в течение дня или есть шелушения. При глубокой подготовке кожи макияж будет наноситься легче, а продукты на лице будут выглядеть естественнее.

А после макияжа? Может ли это помочь восстановить кожу?

Здесь всё тоже индивидуально: если чувствуете, что кожа устала после целого дня под косметикой, то ночная маска — это именно то, что нужно.